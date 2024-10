El Lleida vuelve a la Copa dispuesto a la sorpresa

El Lleida regresa hoy a la Copa del Rey, tras un año de ausencia, recibiendo en casa al Barakaldo (20.00/Lleida en Joc), cuarto clasificado en el grupo 1 de Primera RFEF con la ilusión de superar ronda para que en la próxima le toque un Primera división y “en el mejor momento de la temporada”, como ayer reconoció en la previa el técnico azul Marc Garcia. La última participación copera del Lleida fue hace dos temporadas cuando cayó derrotado por el Alavés (0-1).

Tras dos victorias consecutivas en la Liga, el Lleida afronta la Copa con ganas de dar la sorpresa ante un equipo puntero que está una categoría más arriba que los azules. Es previsible que Marc Garcia haga varios cambios en el once inicial, comenzando por el portero, respecto al equipo que comenzó el partido del pasado domingo ante el Mallorca B y que acabó con victoria leridana por 3-1. No obstante, el técnico azul no dio pistas y se limitó a comentar que “alinearé al equipo que crea que es el mejor posible”. Eso sí, el entrenador de Alzira, que podrá estar en el banquillo porque su sanción de dos partidos no se aplica en la Copa, admitía que “sí, pienso que nos llega este partido en el mejor momento de la temporada por sensaciones y por cantidad de futbolistas involucrados y, claro está, por resultados también”. Sobre el Barakaldo se deshizo en elogios. “Es un rival que da gusto verlo. He disfrutado vienso su estilo, que es muy vasco, con juego muy directo. Es un equipo muy intenso y que gana muchos duelos”, analizó. Y prosiguió en su loa al conjunto vasco diciendo que “me genera mucha admiración por lo que transmite como equipo y se ve que los jugadores se aprecian De su equipo, Garcia espera que siga en la línea de mejoría que ha experimentado, en su opinión, en los últimos partidos. “Hay cosas que debemos mejorar aún, pero los procesos no deben dejar de evolucionar y pienso que ha habido una evolución y que estamos jugando mejor”, indicó. El Lleida tiene solo las bajas ya conocidas de Mario y Neyder Lozano.Por su parte, el Barakaldo llega al Camp d’Esports tras sumar en Liga dos puntos de los últimos nueve –empató el domingo ante el Barça Atlètic (2-2)– , pero ha perdido solo 5 partidos desde el inicio de la temporada 2022-23, cuando llegó Imanol de la Sota al banquillo. Además, los vascos encadenan dos ascensos, de Tercera a Segunda RFEF y de Segunda a Primera RFEF.

El técnico azul Marc Garcia elogia al rival, pero afirma que “estamos en el mejor momento de la temporada”

Por otra parte, el Lleida envió ayer una circular informativa a las familias de los jugadores del fútbol base pidiéndoles un comportamiento deportivo para evitar las sanciones que ha sufrido el club en los últimos tiempos. Bajo el título de “Tolerancia cero con los insultos y comportamientos antideportivos”, el club dice haber detectado “insultos y lanzamiento de objetos por parte de jugadores de nuestro fútbol base, especialmente en la zona de Tribuna baja”.