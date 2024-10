El Lleida torna a la Copa disposat a la sorpresa

El Lleida torna avui a la Copa del Rei, després d’un any d’absència, rebent a casa el Barakaldo (20.00/Lleida en Joc), quart classificat al grup 1 de Primera RFEF amb la il·lusió de superar ronda perquè a la pròxima li toqui un Primera divisió i “en el millor moment de la temporada”, com ahir va reconèixer a la prèvia el tècnic blau Marc Garcia. L’última participació copera del Lleida va ser fa dos temporades quan va caure derrotat per l’Alabès (0-1).

Després de dos victòries consecutives a la Lliga, el Lleida afronta la Copa amb ganes de donar la sorpresa davant d’un equip capdavanter que està una categoria més amunt que els blaus. És previsible que Marc Garcia faci diversos canvis en l’onze inicial, començant pel porter, respecte a l’equip que va començar el partit de diumenge passat davant del Mallorca B i que va acabar amb victòria lleidatana per 3-1. No obstant, el tècnic blau no va donar pistes i es va limitar a comentar que “alinearé l’equip que cregui que és el millor possible”. Això sí, l’entrenador d’Alzira, que podrà ser a la banqueta perquè la sanció de dos partits no se li aplica a la Copa, admetia que “sí, penso que ens arriba aquest partit en el millor moment de la temporada per sensacions i per quantitat de futbolistes involucrats i, és clar, per resultats també”. Sobre el Barakaldo es va desfer en elogis. “És un rival que fa goig de veure. He gaudit veient el seu estil, que és molt basc, amb joc molt directe. És un equip molt intens i que guanya molts duels”, va analitzar. I va prosseguir en la lloança al conjunt basc dient que “em genera molta admiració pel que transmet com a equip i es veu que els jugadors s’aprecien.Del seu equip, Garcia espera que segueixi en la línia de millora que ha experimentat, segons la seua opinió, en els últims partits. “Hi ha coses que encara hem de millorar, però els processos no han de deixar d’evolucionar i penso que hi ha hagut una evolució i que estem jugant millor”, va indicar. El Lleida té només les baixes ja conegudes de Mario i Neyder Lozano.Per la seua part, el Barakaldo arriba al Camp d’Esports després de sumar en Lliga dos punts dels últims nou –va empatar diumenge amb el Barça Atlètic (2-2)–, però ha perdut només 5 partits des de l’inici de la temporada 2022-23, quan va arribar Imanol de la Sota a la banqueta. A més, els bascos encadenen dos ascensos, de Tercera a Segona RFEF i de Segona a Primera RFEF.

D’altra banda, el Lleida va enviar ahir una circular informativa a les famílies dels jugadors del futbol base demanant-los una conducta esportiva per evitar les sancions que ha patit el club en els últims temps. Sota el títol de Tolerància zero amb els insults i comportaments antiesportius, el club diu haver detectat “insults i llançament d’objectes per part de jugadors del nostre futbol base, especialment a la zona de Tribuna baixa”.