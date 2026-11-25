SUCCESSOS
Presó per a dos joves per violar una menor al pàrquing d’una discoteca a Golmés
Els acusats, de 18 i 19 anys, van ser interceptats gràcies a testimonis i els vigilants de seguretat
Els Mossos d’Esquadra van arrestar el 7 de novembre passat dos joves de 18 i 19 anys acusats d’agredir sexualment una menor al pàrquing d’una discoteca a Golmés. Després de passar a disposició judicial el 9 de novembre, el jutge de guàrdia va decretar-ne l’ingrés en presó preventiva comunicada i sense fiança. Una mesura que havia sol·licitat la Fiscalia, segons van confirmar fonts judicials a aquest diari. Segons va assenyalar ahir la Policia catalana, els fets van tenir lloc cap a les 00.30 hores, quan els acusats presumptament van introduir la víctima en un vehicle, on la van agredir sexualment, mentre eren a l’aparcament de la discoteca Big Ben. Fonts policials van assenyalar que l’agressió es va arribar a consumar. Mentrestant, gràcies a diversos testimonis que eren al lloc, juntament amb la ràpida actuació dels vigilants de seguretat de la discoteca, van poder alertar una patrulla dels Mossos que es trobava en un dels accessos i van parar el vehicle amb què els dos sospitosos volien marxar. Els agents van poder identificar-los i van quedar detinguts per un presumpte delicte d’agressió sexual.
Segons les dades publicades pel ministeri d’Interior, fins al juny d’aquest any s’han registrat 160 denúncies per delictes sexuals a les comarques lleidatanes, amb un augment del 9,6%. D’altra banda, un estudi de la Fundació Salut i Comunitat, presentat dilluns, indica que el 99,1% de les dones ha patit violència sexual en contextos d’oci nocturn i el 68,7% de les dones ha patit tocaments no desitjats.
Per la seua banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l’absolució d’un jove acusat d’agredir sexualment la seua parella quan ella tenia 15 anys i ell n’acabava de fer 18, en una relació que va tenir lloc al Pallars entre finals del 2022 i principis del 2023. El tribunal, segons va informar ahir l’ACN, desestima el recurs de l’acusació particular contra la sentència de l’Audiència, que va aplicar l’anomenada clàusula Romeu i Julieta, al considerar que les relacions van ser consentides i que hi havia proximitat entre els dos en edat i en grau de desenvolupament i maduresa. Els contactes sexuals es produïen al lavabo de l’institut i en zones apartades de les poblacions on vivien.