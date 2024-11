El Hiopos Lleida rescinde el contrato de Dee Bost

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Dee Bost ya no pertenece al Hiopos Lleida, que ayer anunció la rescisión de su contrato y ya le busca un sustituto. El paso del base de Charlotte por el cuadro leridano ha sido tan fugaz como poco productivo. Ha estado apenas mes y medio bajo las órdenes de Gerard Encuentra, tiempo en el que no ha demostrado prácticamente nada de la calidad que se le presuponía. Bost, que se incorporó a mediados de septiembre al estar jugando la Liga venezolana, ya recibió antes del arranque liguero una oferta de un club del Líbano que no llegó a buen puerto, y antes de su salida del Hiopos, sus agentes lo ofrecieron al Andorra, el rival que visita este domingo el Barris Nord.

Debutó frente al Manresa en la Lliga Catalana, partido en el que fue expulsado por dos técnicas, lo que le privó de jugar el segundo duelo ante el Joventut, en el que los leridanos lograron la primera victoria de la pretemporada. En Liga ACB disputó un total de cuatro partidos, con una media de 21 minutos sobre la pista, anotando 7,3 puntos (con porcentajes del 18% en tiros de dos y del 29% en triples), capturando 1,8 rebotes, dando 2,8 asistencias y perdiendo 3 balones, para una valoración paupérrima de 1 punto de promedio.Al ver que su protagonismo caía en picado –Encuentra le dio los galones a Villar en el último cuarto frente al Manresa–, Bost adujo la semana siguiente problemas personales para no viajar a Lugo y ya se abrieron las negociaciones para su marcha. El club ya le busca el mejor sustituto posible que haya en el mercado y no se descarta traer un combo que tenga dotes para dirigir, teniendo en cuenta que, además de Villar, Walden y Paulí también pueden hacer esta función.Por otra parte, Thomas Bropleh, el máximo anotador hasta ahora del Hiopos Lleida, comentó que tras encadenar dos victorias el equipo está en la buena línea. “Estamos jugando muy bien y tenemos que seguir por esta línea porque la temporada es muy larga. Hay 10 jugadores nuevos y esto requiere tiempo para conocernos”, señaló el alero estadounidense, que calificó de “muy importante” el partido del domingo ante el Andorra, antes de afrontar los duelos ante Baskonia y Real Madrid como visitante. “El domingo tenemos un partido muy importante que hay que ganar. La afición aquí es de otro nivel, ayuda todo el partido y para nosotros es un plus. Hay que agradecer su apoyo”, sentenció.