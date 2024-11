L'Hiopos Lleida rescindeix el contracte de Dee Bost

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Dee Bost ja no pertany a l’Hiopos Lleida, que ahir va anunciar la rescissió del seu contracte i ja li busca un substitut. El pas del base de Charlotte pel quadre lleidatà ha estat tan fugaç com poc productiu. Ha estat tot just mes i mig sota les ordres de Gerard Encuentra, temps en què no ha demostrat pràcticament res de la qualitat que se li pressuposava. Bost, que es va incorporar a mitjans de setembre a l’estar jugant la Lliga veneçolana, ja va rebre abans de l’arrancada de lliga una oferta d’un club del Líban que no va arribar a bon port, i abans de la seua sortida de l’Hiopos, els seus agents el van oferir a l’Andorra, el rival que visita aquest diumenge el Barris Nord.

Va debutar davant el Manresa a la Lliga Catalana, partit en el qual va ser expulsat per dos tècniques, la qual cosa li va privar de jugar el segon duel contra el Joventut, en el qual els lleidatans van aconseguir la primera victòria de la pretemporada. En Lliga ACB va disputar un total de quatre partits, amb una mitjana de 21 minuts sobre la pista, anotant 7,3 punts (amb percentatges del 18% en tirs de dos i del 29% en triples), capturant 1,8 rebots, donant 2,8 assistències i perdent 3 pilotes, per a una valoració paupèrrima d’1 punt de mitjana. Al veure que el seu protagonisme queia en picat –Encuentra li va donar els galons a Villar en l’últim quart davant el Manresa–, Bost va adduir la setmana següent problemes personals per no viatjar a Lugo i ja es van obrir les negociacions per a la seua marxa. El club ja li busca el millor substitut possible que hi hagi al mercat i no es descarta portar un combo que tingui dots per dirigir, tenint en compte que, a més de Villar, Walden i Paulí també poden fer aquesta funció.D’altra banda, Thomas Bropleh, el màxim anotador fins ara de l’Hiopos Lleida, va comentar que després d’encadenar dos victòries l’equip està en una bona línia. “Estem jugant molt bé i hem de seguir per aquesta línia perquè la temporada és molt llarga. Hi ha 10 jugadors nous i això requereix temps per conèixer-nos”, va assenyalar l’aler nord-americà, que va qualificar de “molt important” el partit de diumenge contra l’Andorra, abans d’afrontar els duels davant de Baskonia i Reial Madrid com a visitant. “Diumenge tenim un partit molt important que cal guanyar. L’afició aquí és d’un altre nivell, ajuda tot el partit i per a nosaltres és un plus. Cal agrair el seu suport”, va sentenciar.