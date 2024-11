El Lleida, a asaltar el imbatido Nou Sardenya

El Lleida CF afronta hoy (12.30/Lleida TV y Lleida En Joc) uno de los retos más complicados de la temporada a domicilio, ya que visita el campo del Europa, un fortín inexpugnable en la categoría, ya que desde que el conjunto escapulado regresó a la Segunda RFEF la pasada campaña aún no ha perdido en Liga como local.

Así, el conjunto azul buscará conseguir lo que aún no ha logrado ninguno de sus competidores, superar en casa al renovado Europa que dirige Aday Benítez –aunque por un problema con su carnet de entrenador quien figura como técnico principal es Alberto González–. El equipo barcelonés hizo play off como el Lleida la pasada campaña, donde sí que perdió en casa ante el Betis B (1-3) y tras su buen papel como recién ascendido, perdió a muchas de sus piezas principales.Sin embargo, se mantiene fuerte en casa esta campaña, con 10 de 12 puntos posibles sumados como local, cuando fuera tan solo suma cuatro. Así, el Europa se sitúa un punto por detrás del Lleida, que ahora mismo marca el play off en quinta posición, con 15 puntos. El equipo leridano también supondrá un gran reto para su rival, ya que el conjunto de Marc Garcia es el único equipo de entre las cuatro principales categorías del fútbol español que no ha encajado ningún gol fuera de casa, después de cuatro partidos en los que se mantiene invicto y ha sumado 8 puntos.Así, el Lleida tratará de alargar su buena racha en Liga, en la que encadena dos victorias, ante Elche Ilicitano (0-1) y Mallorca B (3-1), para también dejar atrás la eliminación copera del miércoles ante el Barakaldo (1-3), que vino acompañada de malas sensaciones en la defensa azul.En cambio, el Europa llegará repleto de confianza al encuentro, porque fue uno de los equipos que dio la sorpresa, eliminando al Albacete (2-1), de Segunda División, con un tanto del exjugador del Lleida Jon Neeskens para abrir el marcador.El otro jugador escapulado con pasado azul, el leridano Noel Carbonell, se perderá el choque por sanción, tras ser expulsado el pasado domingo ante el Ibiza (2-1). En el bando leridano, Iglesias se suma a la baja de Mario Domingo, precisamente ex del Europa.

Tres partidos cancelados por la DANA en Valencia

La jornada ha quedado muy marcada por las afectaciones de la DANA en Valencia, que ha obligado a cancelar todos los partidos de los equipos de la Comunitat Valenciana. Así, no se jugarán el Elche Ilicitano-Sant Andreu, el Valencia Mestalla-Torrent y el Alzira-Sabadell.