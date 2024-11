Reválida en el Barris Nord

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida vuelve esta tarde (17.00) al Barris Nord para afrontar un importante duelo frente al Morabanc Andorra, después de una semana un tanto marcada por el caso Dee Bost. El club finalmente llegó a un acuerdo de rescisión después de que el base estadounidense adujera motivos personales para no viajar a Lugo, donde su equipo, pese a todo, logró ganar su segundo partido de la temporada. Sin Dee Bost y esperando la recuperación de Johnny Hamilton, que no tiene fecha para su debut, el equipo de Gerard Encuentra buscará la tercera victoria consecutiva antes de afrontar dos exigentes salidas, primero a la pista del Baskonia y después a la del Real Madrid, dos equipos de muy alto nivel que, sin embargo, no han comenzado bien la temporada en cuanto a resultados.

Todo lo contrario que su rival de esta tarde, un Andorra que llega con tres victorias en su casillero, si bien, como destacó Gerard Encuentra en la previa, podría llevar perfectamente cuatro, ya que perdió en su visita a Valencia en el último suspiro. Tras caer en su estreno en casa ante el Gran Canaria de forma clara, los de Natxo Lezkano han ganado en Vitoria y arrollaron al Coruña en el Principat, igual que hicieron la última jornada ante el Granada. “Tendremos que estar muy bien los 40 minutos”, alertó el técnico leridano, que se deshizo en elogios hacia el juego de los andorranos. “Compiten de una forma espectacular. Han construido una plantilla que está muy bien compensada y están jugando a un gran nivel”, dijo.

Encuentra tiene claro que las opciones de victoria pasan por “ser sólidos, jugar a un nivel de energía alto e intentar minimizar sus puntos fuertes, que son muchos”, señaló. También reconoció que “llegamos un poco justos, porque hemos tenido con molestias a algún jugador”, aunque destacó que “llegamos con la moral alta. Venimos de dos victorias consecutivas y jugamos delante de nuestra gente, y sabemos que eso es un plus para nosotros. Queremos demostrar que en casa, si nos quieren ganar, tendrán que sudar. Estamos mentalizados en hacer un buen partido”, aseveró.

El Hiopos Lleida y el MoraBanc Andorra ya se vieron las caras durante la pretemporada en el Trofeo de Encamp. Fue el primer amistoso de los de Gerard Encuentra, que perdieron por un ajustado 85-80. El duelo será especial para dos jugadores del cuadro leridano con pasado en el Principat, Oriol Paulí, el mejor en Lugo, y Alex Madsen. En el bando rival, el técnico Natxo Lezkano seguirá sin poder contar con el base Shannon Evans, pero recupera a Sekou Doumbouya, que se ha perdido los últimos cuatro partidos después de lesionarse en una rodilla en la primera jornada. Además, Jerrick Harding llega a la cita después de ser elegido el MVP del mes de octubre.

“Tradicionalmente, el Lleida se nos ha dado mal”

Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, avisó de la peligrosidad del partido ante el Hiopos Lleida y señaló que es un equipo que “tradicionalmente se nos ha dado mal”, en referencia a la derrota en la Lliga Catalana de hace un par de temporadas cuando ambos estaban en la LEB Oro. El de Portugalete apuntó que: “ellos llegan con la máxima confianza. Se trata de un rival de nuestra Liga y visitamos su pista. Por tanto, tendremos que estar con un grado de alerta elevado”.

Pierden Girona, Breogán y Granada, tres rivales directos

La jornada de ayer fue del todo propicia para los intereses del Hiopos Lleida, que vio como perdían tres de sus rivales directos, Girona, Breogán y Granada, que se quedan con una victoria. Los gerundenses cayeron en Badalona por 83-68, los lucenses con estrépito en Zaragoza por 111-53 y los nazaríes en su pista ante el Bilbao por 72-84. La sorpresa la dio el Baxi Manresa, que infligió la primera derrota de la temporada al líder Unicaja, que salió vapuleado del Nou Congost (109-69).