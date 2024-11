Medio siglo con el balón

El Atlètic Segre está de celebración. El club de Cappont festejó ayer su medio siglo de vida con toda una serie de actos y actividades en la Llotja amparándose en la fuerza visual que supone los casi 700 jugadores y más de 40 equipos con los que cuenta la entidad. “El Atlètic Segre es un club muy respetado en toda Catalunya y somos un referente en el fútbol base. Es un club en el que tiene cabida todo el mundo: los equipos de carácter social, los niños que quieren iniciarse en el fútbol y los equipos competitivos que pasean el nombre de Lleida por toda Catalunya”, explicaba el presidente del club, David Romaní (Almatret, 10-11, 1977), mientras contemplaba como la ‘marea rojiblanca’ de futbolistas iba cubriendo por completo las escalinatas de la Llotja.

Cuando nació el actual presidente, el club ya tenía dos años de vida, aunque en su etapa embrionaria, un año antes en 1974, fue creado por un grupo de amigos liderados por el árbitro y empresario Josep Plácido. El club comenzó como “Penya Real Madrid” y jugó sus primeros partidos en el campo de la Mariola. Sin embargo, debido a problemas de organización y ubicación, decidieron inscribir el equipo bajo el nombre de Club Atlètic Segre, un nombre que ya existía en la ciudad en los años 50. A Josep Plácido le relevó Enrique Bermúdez, primer presidente con el club ya federado, desde 1975 hasta 1982. Su sucesor fue Josep Maria Culleré, que fue presidente en dos etapas (1982-1990 y 1994-2003). Entre medias estuvo al frente Josep Gallego (1990-1994), que dotó al club de una estructura más profesionalizada. Fue, sin embargo, Ramon Farrús, presidente desde 2003 hasta su fallecimiento en 2016, quien dio un fuerte impulso a toda la infraestructura de las actuales instalaciones y contribuyó a la modernización de toda la organización tanto a nivel administrativo como deportivo, labor que continuó y desarrolló Josep Antoni Subirà Florensa, quien cedió el testigo en 2019 a David Romaní. El club comparte actualmente instalaciones con el Club Atlètic Lleida, que cuenta con un equipo Genuine.Durante los actos de celebración, que se iniciaron a las 17.00 horas y concluyeron a las 21.00, hubo la foto oficial de los jugadores, animación musical de DJ, actuación castellera, se proyectó el vídeo oficial de la presentación de las equipaciones del 50 aniversario y hubo dos charlas a cargo del prestigioso psicólogo deportivo Pep Marí.

Pep Marí (Girona, 1964), uno de los más prestigiosos psicólogos deportivos del país, fue la estrella en los actos de celebración del Atlètic Segre. Dio dos charlas. La primera para entrenadores y delegados del club, y la segunda para las familias, esta última bajo el significativo título “Ser solamente padres”. Marí atendió a SEGRE y explicó que “en la primera charla les hablé de cómo hacer correcciones técnicas a sus jugadores. Hemos distinguido entre dos escenarios posibles. Jugadores que comienzan y aquí les he enseñado la técnica sándwich, que en la capa de arriba del pan comienza con un mensaje muy fuerte, celebrando los éxitos de tu deportista. En el relleno del sándwich se le da una instrucción técnica para su mejora, y en la parte de abajo se le da una motivación adicional. Y si se trata de deportistas más avanzados les he enseñado a los entrenadores la técnica del descubrimiento guiado y que a base de preguntas sean los niños los que deduzcan qué han de corregir y cómo deben hacerlo”, indicó. Sobre los padres, Marí piensa que muchos “confunden sus necesidades con las de sus hijos. A ver si mi hijo le da bien al balón y nos retira. Y no es así. Son frustraciones de padres que no pudieron conseguir lo que ahora pretenden para su autoestima que consigan sus hijos”.

Sobre la disyuntiva en el deporte base de formar o ganar por encima de todo, Marí opina que “el objetivo es no parar de crecer para poder ganar. Por tanto, la apuesta es la formación”. Y remata: “El deporte está muy bien si te lo pasas bien, con salud mental. Los niños deben divertirse, pero tampoco sobreprotegerlos porque entonces no mejorarán”.