Tras pasar de ronda en Copa Catalunya, el Lleida CF pone el foco en la Liga, donde mañana aspira a la cuarta victoria consecutiva en la competición, recibiendo a la Peña Deportiva (12.00). El técnico de los leridanos, Marc Garcia, declaró que para conseguirla “la clave estará en la ambición que tengamos y cómo nos podamos sobreponer a las circunstancias del partido”, en el duelo contra “un equipo muy imprevisible” como la Peña Deportiva, entrenada por el leridano Alberto Gallego.

El entrenador explicó que “llegar a cuatro victorias consecutivas es muy complicado, el año pasado sólo lo consiguieron cuatro equipos en toda la Liga. Es difícil porque implica no fallar durante un mes y no encontrarte con un partido donde las circunstancias te corten la dinámica de buenos resultados”.Marc Garcia, que volverá al banquillo tras dos partidos de sanción en Liga, también reconoció que estas dos semanas, con partidos intersemanales, contra Barakaldo y Prat, “han sido particulares”, pero celebró que “estas experiencias nos han dificultado, pero al mismo tiempo nos han hecho crecer como equipo”. La carga de partidos han hecho que el Lleida llegue con tres jugadores (Diego Iglesias, Unai Garcia y Joan Campins) que serán duda hasta última hora, además de la baja de Quadri por sanción. A pesar de la mejora ofensiva en los últimos partidos, el entrenador reiteró que “la cantidad de goles no refleja que ataquemos mejor, aunque sí que lo hacemos”. “Sin embargo, sigo pensando que nuestro ADN gira más en los momentos sin pelota que en tenerla y dominar a través de ella, que es lo que a mí me gustaría”, aseguró.Sobre la Peña Deportiva, Marc Garcia apuntó que “es un equipo que hace un fútbol muy dinámico, con muchas variantes y que quiere tener la pelota”. Por eso, puntualizó que “tenemos que aspirar a llevar el peso del partido, me encantaría y nos daría mucha comodidad”.