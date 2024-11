Ricky Rubio, voz contra el cáncer

El jugador de baloncesto Ricky Rubio, cuya madre falleció como consecuencia de un cáncer de pulmón; Susila Cruyff, hija del mítico Johan, que también murió de esta misma enfermedad y la actriz Anna Barrachina, que lucha contra ella, cerraron ayer el congreso”Lo Pulmó”, que tuvo como escenario la UdL y que se centró en esta enfermedad. Rubio, que creó una fundación a raíz de la enfermedad de su madre, defendió la importancia de escuchar a los pacientes y de la comunicación a los mismos: “En el cáncer es muy importante la comunicación, cómo te lo dicen es más importante que lo que te dicen”, defendió durante su charla. Susila Cruyff, por su parte, valoró la importancia de afrontar la enfermedad sin miedo, recordando el optimismo con el que su padre, Johan Cruyff, se enfrentó a ella: “El miedo mata más que la propia enfermedad. Hay que luchar contra el cáncer de la misma manera que se lucha contra las injusticias”, añadió.

Rubio incidió en la importancia que desde su fundación se da a la voz del paciente. “Muchas veces solo necesitan ser escuchados, porque en un tema médico y que no es preciso al cien por cien, hay cosas que son imprescindibles. Un tratamiento a una persona le reacciona de una manera y a otra de una forma diferente. Creo que muchas veces, también me pasó con mi madre, nos pensamos que somos conejitos de indias. Pero sí podemos dar nuestro punto de vista como paciente y explicar lo que nos está pasando, nos sentimos un poco más involucrados en el proceso”, añadió.Susila incidió también en la importancia de una detección precoz, así como lo perjudicial que es el tabaco. “Mi padre se hacía pruebas periódicas sobre el corazón y en una de ellas le detectaron al cáncer”, explicó. “A él le sorprendió porque hacía 25 años que había dejado de fumar. Pero eso no se recupera. El daño ya estaba hecho y cuando lo vieron ya era tarde”.Ricky Rubio se mostró satisfecho del trabajo que se está haciendo desde su fundación. “Llevamos seis años como fundación, estamos muy contentos pero queremos dar un poco más de impulso al área del cáncer de pulmón, que fue el motivo por el que se abrió”. Dio importancia a la colaboración entre instituciones que luchan por el mismo objetivo ya que “esto no es como el mundo empresarial, en el que cada uno va a la suya. Aquí entre todos nos tenemos que unir y estamos escuchando a otras fundaciones, como la Fundació Cruyff, para unirnos, porque juntos podemos llegar más lejos”.No escondió que ser un deportista de élite es una ayuda en esta lucha: “Me llena mucho y es una de las promesas que le hice a mi madre. Eso siempre será el motor de esta Fundación, ayudar. Cuando tienes una repercusión tan grande por el tema deportivo, poder llegar a otras áreas y dar voz a más gente es algo que valoro”. En cuando a su futuro dijo que “estoy muy bien” y no se pronunció sobre si volverá a jugar o se retirará.