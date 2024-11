Ricky Rubio, veu contra el càncer

El jugador de bàsquet Ricky Rubio, la mare del qual va morir com a conseqüència d’un càncer de pulmó; Susila Cruyff, filla del mític Johan, que també va morir d’aquesta mateixa malaltia, i l’actriu Anna Barrachina, que lluita contra aquesta dolència, van tancar ahir el congrés Lo Pulmó, que va tenir com a escenari la UdL i que es va centrar en aquesta malaltia. Rubio, que va crear una fundació arran del càncer de la seua mare, va defensar la importància d’escoltar els pacients i de la comunicació amb ells: “En el càncer és molt important la comunicació, com t’ho diuen és més important que el que et diuen”, va defensar durant la seua xarrada. Susila Cruyff, per la seua part, va valorar la importància d’afrontar la malaltia sense por, recordant l’optimisme amb què el seu pare, Johan Cruyff, s’hi va enfrontar. “La por mata més que la mateixa malaltia. Cal lluitar contra el càncer de la mateixa manera que es lluita contra les injustícies”, va afegir.

Rubio va incidir en la importància que des de la seua fundació es dona a la veu del pacient. “Moltes vegades només necessiten ser escoltats, perquè en un tema mèdic i que no és precís al cent per cent, hi ha coses que són imprescindibles. Un tractament a una persona li reacciona d’una manera i a una altra d’una forma diferent. Crec que moltes vegades, també em va passar amb la meua mare, ens pensem que som conillets d’índies. Però sí que podem donar el nostre punt de vista com a pacient i explicar el que ens està passant, ens sentim una mica més involucrats en el procés”, va afegir Rubio.Susila va incidir també en la importància d’una detecció precoç i en com de perjudicial és el tabac. “El meu pare es feia proves periòdiques sobre el cor i en una li van detectar el càncer”, va explicar. “A ell el va sorprendre perquè feia 25 anys que havia deixat de fumar. Però això no es recupera. El mal ja estava fet i quan ho van veure ja era tard.”Ricky Rubio es va mostrar satisfet del treball que s’està fent des de la seua fundació. “Portem sis anys com a fundació, estem molt contents però volem donar una mica més d’impuls a l’àrea del càncer de pulmó, que va ser el motiu pel qual es va obrir”. Va donar importància a la col·laboració entre institucions que lluiten pel mateix objectiu ja que “això no és com el món empresarial, en el qual cada un va a la seua. Aquí entre tots ens hem d’unir i estem escoltant altres fundacions, com la Fundació Cruyff, per unir-nos, perquè junts podem arribar més lluny”.No va amagar que ser un esportista d’elit és una ajuda en aquesta lluita: “M’omple molt i és una de les promeses que li vaig fer a la meua mare. Això sempre serà el motor d’aquesta fundació, ajudar. Quan tens una repercussió tan gran pel tema esportiu, poder arribar a altres àrees i donar veu a més gent és una cosa que valoro.” Quant al seu futur, Rubio va dir que “estic molt bé” i no es va pronunciar sobre si tornarà a jugar o es retirarà.