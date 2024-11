Enrachados antes del derbi

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa consiguió una victoria muy trabajada ante el Peralada, y se aseguró un puesto en la parte alta de la tabla del grupo quinto en la Tercera Federación. Putxi, con un gol y una asistencia en un de los dos tantos que anotó Jofre Graells, fue el mejor jugador del encuentro. Los del Pla d’Urgell controlaron el juego en buena parte del partido, a pesar de que el Peralada se adelantó con un gol muy tempranero de Gallardo tras una salida desde la esquina derecha.

Pero fue en el minuto 9, y en una acción similar, cuando Taffa cabeceó un córner servido por Putxi, que el defensa de los del Pla d’Urgell no desaprovechó para poner el 1-1. A partir de ahí, el Mollerussa se encontró más cómodo y tuvo más el balón en su poder. Lamin avisó antes de la media hora en un mano a mano con Mujica, que envió a córner un disparo del atacante del Mollerussa. Los visitantes tuvieron opciones para volver a marcar, pero fue el equipo de Moha el Yaagoubi el que dio la vuelta en el marcador. Fue a través de la estrategia, uno de los recursos que le están dando mejor resultado en los últimos partidos a los del Pla d’Urgell, y que ya fue clave en la victoria contra l’Escala (3-1), como el Mollerussa hizo el 2-1. En una falta lateral que se encargó de patear el capitán, Putxi, Jordi Pedrós peinó un esférico bien dirigido pero que el portero del Peralada, Aitor Mujica rechazó sin saber lo que pasaría después. Jofre, bien atento aprovechaba un rebote dentro del área para poner por delante a los del Pla d’Urgell y ir al descanso con buenas sensaciones y una solvente ventaja en el electrónico. Tras el paso por los vestuarios, el Peralada quiso sorprender a los locales con los cuatro cambios, y que daban entrada a varios jugadores en ataque de una tacada. Los altoempordaneses ganaron presencia cerca del área de Batalla, pero volvió a ser el Mollerussa, en el minuto 5 del segundo tiempo, el que amplió su resultado favorable en una buena jugada individual de Zourdine Thior desde la banda izquierda y que Jofre Graells, a ras de suelo culminaba para hacer el 3-1. Un resultado que invitaba al optimismo con un triunfo cómodo de los del Pla d’Urgell, que no contaron con la respuesta del Peralada. Andrei, defensa del conjunto visitante, en una incursión en ataque, estuvo atento para batir a Batalla tras una indecisión de la zaga de los del Pla d’Urgell en su propia área. Y, poco después de la hora de partido, Khalid sacó un disparo fuerte y colocado y al que no pudo llegar Albert Batalla, para igualar el encuentro. En una jugada donde, tras marcar, el delantero del Peralada se encaró con el portero local, en una acción que no tuvo más consecuencias.El Mollerussa no bajó los brazos tras el último tanto encajado, y intentó crear espacios en la defensa visitante para volver a estar cerca de la victoria. Con un Putxi muy centrado en dar su mejor versión, fue la guía para no perder el control en el centro del campo, y ante un Peralada que confiaba en poder remontar el partido. Los del Pla d’Urgell hizo cambios veinte minutos antes del final del encuentro. Entraron Porté y Miquel, que dieron solidez y otro ritmo al conjunto de Moha el Yaagoubi.Lamin estuvo cerca del 4-3 en el minuto 78, con un disparo fuerte y con intención. Mujica lo envió a córner. Al Mollerussa no le superaron los nervios de un partido que llegó a dominar y que veía como podía pasar de ganar a quedarse con un solo punto. En una buena combinación en la zona de tres cuartos, Samba centró . Y, Putxi, solo dentro del área no perdonó para dar la victoria a los del Pla d’Urgell, que llegan de la mejor forma posible al derbi del domingo (12:00) ante l’Atlètic Lleida.

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, se mostró “muy contento” por el partido de los del Pla d’Urgell, que sumaron la cuarta victoria del curso: “El equipo tiene la mentalidad de ir siempre a por más, para ser mejor que el rival. Hemos generado situaciones claras y hemos estado muy acertados. Estoy satisfecho con la mentalidad de estos jugadores por querer competir ante cualquier contexto”, aseguró Moha.

El técnico cree que “hemos controlado los momentos del partido”, a pesar de que el Peralada llegó a inquietar a los del Pla d’Urgell en varias ocasiones, en el inicio segundo tiempo: “Hemos estado bastante seguros. Ellos han tenido tres o cuatro acciones en las que nos han generado, y donde han podido ser mejores que nostros. Pero no hemos sufrido. No nos han generado tanto como lo que realmente esperábamos. El equipo ha vuelto a demostrar ser sólido y seguro, en defensa y en ataque”, añadió el técnico.Moha apunta que “hay jugadores en un buen momento de goles o de evitar que nos los hagan a nosotros. Nuestra idea parte de que cualquier jugador debe marcar. Tanto en el juego como a balón parado estamos teniendo mucho acierto. Trabajamos para intentar llegar muchas veces al área rival y tener más opciones de conseguir el mejor resultado”, concluyó Moha el Yaagoubi, técnico del Mollerussa, que es quinto en el grupo catalán de la Tercera RFEF.