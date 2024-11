El Lleida gana a la Peña Deportiva 3-0 en un duelo que lo resolvió en la primera parte

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida ganó ayer 3-0 a la Penya Deportiva y suma tres puntos que le sirven para seguir líder. A la espera de los partidos pendientes de Sabadell y Valencia Mestalla que son los únicos equipos que pueden quitarle el primer lugar a un Lleida que lleva cuatro victorias seguidas en Liga dónde cada dia que pasa da la sensación de que va alcanzando su mejor versión, principalmente con síntomas como el de haber resuelto el partido de ayer en tan solo 45 minutos. De este modo, los de Marc Garcia son el equipo que menos goles ha concedio en toda la categoria con séis en once jornadas y suman la segunda victoria seguida por el mismo resultado en Liga tras la victoria por 0-3 al campo del Europa.

El partido no pudo empezar de la mejor manera para los locales que, en el minuto 8 ya llevaban tres córners a favor y precisamente en el tercero, llegó el primer gol que abrió por completo el partido. Después del centro de Cortijo el balón quedó muerto dentro del àrea, Òscar Rubio fue el más listo al recoger el rechace para centrar y encontrar la cabeza de Solbes a la frontal de la pequeña, donde el central solamente tuvo que poner la cabeza para inaugurar el marcador 1-0. La Penya Deportiva era fiel a la filosofía del entrenador leridano Alberto Gallego a pesar del gol encajado: balones largos y juego directo. Este planteamiento hizo que el Lleida encontrara espacios con mucha calidad, pudiendo orquestar contraataques con facilidad, y eso que ayer faltaba Quadri que cumplía ciclo de amarillas. El segundo gol pero, volvió a llegar en un córner muy bien leído por los jugadores azules en el ecuador del primer tiempo. Miguel Operé cabeceó en el punto de penalti y en segunda jugada estuvo muy atento Fran Pérez para rematar un gol que el portero visitante estuvo a punto de detener con una gran intervención pero que al final vió como el cabezazo del madrileño entraba en su portería (2-0). Si el partido ya deparaba espacios con el 1-0, el segundo gol invitaba a ver más goles y el Lleida, se aprovechó de este escenario. De hecho a la media hora Unai Garcia pudo hacer el tercero tras un tres para uno donde Naranjo lo dejó solo, pero el extremo vio como su definición al primer palo rozaba en el portero y se marchaba a centímetros del poste. En pleno apogeo ofensivo de los leridanos, llegó el tercero, y esta vez sí fue en un contraataque en el minuto 38. Otro tres para uno del Lleida que dejó a Adri Gené de espaldas a portería habiendo agotado la línea de fondo pero, ejecutó bien la única solución que era la de hacer el pase atrás donde llegaba en carrera Òscar Rubio. El lateral, que completó un gran partido con dos asistencias y se marchó con molestias, hizo el pase de la muerte al segundo palo donde Naranjo esperaba para empujarla (3-0). La primera parte finalizó con la sensación que el Lleida había mostrado las carencias del juego abierto de los visitantes, que veían cómo los jugadores azules les pasaban por encima en todos los aspectos del juego. El segundo tiempo, marcado por el resultado, bajó las prestaciones en cuanto a espectáculo y dinamismo. Pero el Lleida sabía que había hecho los deberes y que solo un descalabro podía desbaratar la faena hecha. De hecho, la ocasión más clara fue para el Lleida en el minuto 52, aprovechando los espacios de la defensa visitante. Una contra por banda derecha dejó a Adri Gené abierto en banda, Adri Lledó cortó hacia la portería y recibió de su compañero para plantarse solo ante el portero, pero cruzó demasiado el balón que se perdió, otra vez, a escasos centímetros del poste. De hecho, pasada la hora de partido el Unai pudo haber marcado el cuarto gol tras otra contra local, cuando Fran Pérez se plantó junto a Unai y un defensa dentro del área, pero la duda entre rematar o pasar el balón hizo dar un pase forzado a Unai que remató como pudo y aún así, un defensor le sacó el balón dentro del área pequeña con el portero superado.El partido pero, ya había bajado las pulsaciones y solamente los cambios intentaron darle emoción. El Lleida por su parte, se dignaba a no cometer mientras esperaba la oportunidad de ampliar el marcador en contragolpes mientras los visitantes tiraban de orgullo para, intentar meterse en el partido de forma milagrosa y mantener el orgullo intentando no encajar más goles. Las ultimas decisiones no depararon ni más goles ni más ocasiones, de hecho, Marc Garcia pudo dar descanso a jugadores titulares dando minutos a hombres menos habituales, que aguantaron bien el resultado de la primera parte para firmar un partido dónde el Lleida lo ganó al saber potenciar sus fortalezas y aprovechar las debilidades del rival. A todo esto sin jugadores importantes como Campins y Diego Iglesias, que eran duda por molestias musculares. Los de la Terra Ferma llevaban más de un año sin encadenar 4 victorias en Liga, curiosamente, fueron las cuatro jornadas iniciales de la temporada pasada. Actualmente ha pasado en esas cuatro jornadas, de estar en play off de descenso (13º), a ocupar el primer puesto que mantiene una jornada más.

Debutantes en una convocatoria en Liga

Los jugadores en edad de Juvenil, Juan Pallejar y Pol Escoll entraron por primera vez en una convocatoria en Liga. De hecho, Pol Escoll ya tuvo minutos ante el Prat, estando incluso apunto de marcar en una acción en que pudo ser objeto de penalti. La incorporación de los chicos de la cantera se produjo por las bajas por lesión de: Campins, Mario e Iglesias, y por la acumulación de tarjetas de Quadri, primer leridano en ver cinco amarillas esta campaña

Recuerdo para València y el Hoquei Vila-Sana

El Camp d’Esports acogía por primera vez desde los desastres de València un partido. Y el club quiso homenajear a las víctimas guardando un minuto de silencio antes del partido interpretado con música popular de la Comunidad Valenciana. También se homenajeó a las jugadoras del Hoquei Vila-Sana que lograron el primer título de la entidad al ganar la Super Copa de España el pasado 20 de Octubre ante el Generali Palau en la tanda de penaltis

Equipo menos goleado de la categoría

Tras el 3-0 de ayer, y repetir este resultado en dos partidos de Liga seguidos, el Lleida no tan solo es el equipo menos goleado de su grupo sinó que también lo es de toda la Segunda Federación. Eso sí, este logro lo comparte con dos equipos más. Con el Eibar B del Grupo 2 y con el Estepona del Grupo 4. La otra estadística que juega a favor de los leridanos es que ni los vascos ni los andaluces son, a diferencia del Lleida, líderes. Siendo ambos segundos