El leridano Joel Lee participa en el Mundial con España

Joel Lee Bruna (Lleida, 5 de enero de 1982), competirá con la selección española en el Campeonato del Mundo de Taekwondo, en la modalidad de ‘poomsaes’, que se celebra en Hong Kong desde este sábado y hasta el 4 de diciembre. Será su última competición internacional, tras haber ganado dos platas euopeas y lograr un quinto puesto en su anterior Mundial, porque, a los 42 años ha decidido dar por finalizada su etapa con la selección.

“Estoy muy ilusionado y concentrado porque es la última competición que hago a nivel internacional. He sido padre hace cuatro años y no me da la vida para entrenarme al nivel de exigencia que merece una competición de estas características. Es un estrés total y ya no tengo tiempo entre mi trabajo de profesor de educación física en el colegio Episcopal y profesor de taekwondo en mi club, el Do San Lee.. Tengo ganas de despedirme a lo grande”, explicaba el leridado, que ayer partió hacia Hong Kong.

Joel, hijo de coreano y catalana, se inició en el taekwondo en el gimnasio de su padre a los cuatro años y compite desde los 12. Cinturón negro sexto dan, se ha especializado en la modalidad de Trío Sincronizado, en la que fue quinto en el Mundial de 2018 en Taipei y ha ganado dos medallas de plata en los Europeos de 2017 en Grecia y del 2023 en Austria, donde logró el billete para este Campeonato del Mundo junto a sus compañeros, los barceloneses José Luis Estudillo y Miguel Ángel Luján. Desde el 2022, los tres han ganado todas las competiciones estatales, tanto Campeonatos de España como Open de España.

Joel recuerda que “también había participado en la modalidad de combate, pero tuve algunas lesiones y ya hace años que decidí enfocarme en esta modalidad técnica”. Admite que el objetivo es el podio, pero el primer paso es “tener suerte en el sorteo y evitar a los rivales fuertes en primeras rondas”.