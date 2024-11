Isidre Esteve, con “confianza” ante su Dakar numero 20

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Rally Dakar siempre es una carrera especial, pero la edición 2025 lo será todavía más para Isidre Esteve. El piloto del Repsol Toyota Rally Team presentó ayer la que será su 20ª participación en la carrera más dura del deporte del motor, la número 10 en coche. Junto a su copiloto Txema Villalobos, el de Oliana pilotará el Toyota Hilux T1+ número 229, con los colores de Repsol. El 47º Rally Dakar, la sexta edición consecutiva en Arabia Saudí, se disputará del 3 al 17 del próximo mes de enero.

“Cualquier resultado, total o parcial, que esté dentro de los 20 primeros es extraordinariamente bueno. Naturalmente, queremos estar delante y estar con los oficiales, en 2024 fuimos décimos en el prólogo e hicimos una gran primera semana. Debemos estar donde debemos estar, con la gente de delante. Más adelante o atrás, ya veremos, pero tenemos confianza”, dijo ayer Isidre Esteve en la puesta de largo del equipo, en el Port de Barcelona.

Isidre, que debutó en 1998 y participó diez veces en motos, dijo que “es inevitable en estos momentos mirar atrás. Esos 10 años en moto fueron una etapa maravillosa, y me siento un privilegiado por haber llegado a formar parte de ese grupo de pilotos que tenían posibilidades de ganar el Dakar entonces. A pesar del accidente de 2007, que ahora esté aquí, a punto de llegar a la décima participación en coche, me hace sentir muy bien. No imaginaba una trayectoria deportiva tan larga, y lo mejor es no saber cuándo terminará, porque mi motivación por correr continúa intacta desde el día que empecé”, explicó el leridano.

Añadió que “intento disfrutar de cada momento. Me siento afortunado por vivir todo lo que estoy viviendo, y sólo tengo ganas de ir a las carreras, en este caso al Dakar, y hacerlo lo mejor posible. Me encuentro bien, hemos entrenado mucho, tenemos ya unos años de experiencia con el Toyota Hilux T1+, tengo mucha confianza en Txema, que lo hizo muy bien en el último rally de Marruecos, y tenemos muchas ganas de que empiece la carrera”.

La prueba, que se presentó ayer, saldrá el 3 de enero desde Biska (Arabia Saudí) y tendrá 5.100 kilómetros con rutas separadas para coches y motos.