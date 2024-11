Isidre Esteve, amb “confiança” en el seu Dakar número 20

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ral·li Dakar sempre és una carrera especial, però l’edició 2025 ho serà encara més per a Isidre Esteve. El pilot del Repsol Toyota Rally Team va presentar ahir la que serà la seua vintena participació en la cursa més dura de l’esport del motor, la número 10 amb cotxe. Juntament amb el seu copilot Txema Villalobos, el d’Oliana pilotarà el Toyota Hilux T1+ número 229, amb els colors de Repsol. El 47è Ral·li Dakar, la sisena edició consecutiva a l’Aràbia Saudita, es disputarà del 3 al 17 del mes de gener que ve.

“Qualsevol resultat, total o parcial, que sigui dins dels 20 primers és extraordinàriament bo. Naturalment, volem ser davant i estar amb els oficials, el 2024 vam ser desens en el pròleg i vam fer una gran primera setmana. Hem de ser on hem de ser, amb la gent de davant. Més endavant o enrere, ja ho veurem, però tenim confiança”, va dir ahir Isidre Esteve en la posada de llarg de l’equip, al Port de Barcelona.

Isidre, que va debutar el 1998 i va participar deu vegades en motos, va dir que “és inevitable en aquests moments mirar enrere. Aquells 10 anys amb moto van ser una etapa meravellosa, i em sento un privilegiat per haver arribat a formar part d’aquest grup de pilots que tenien possibilitats de guanyar el Dakar aleshores. Malgrat l’accident del 2007, que ara estigui aquí, a punt d’arribar a la desena participació amb cotxe, em fa sentir molt bé. No imaginava una trajectòria esportiva tan llarga, i el millor és no saber quan acabarà, perquè la meua motivació per córrer continua intacta des del dia que vaig començar,” va explicar el lleidatà.

Va afegir que “intento gaudir de cada moment. Em sento afortunat per viure tot el que estic vivint, i només tinc ganes d’anar a les curses, en aquest cas al Dakar, i fer-ho tan bé com pugui. Em trobo bé, hem entrenat molt, ja tenim uns anys d’experiència amb el Toyota Hilux T1+, tinc molta confiança en el Txema, que ho va fer molt bé en l’últim ral·li del Marroc, i tenim moltes ganes que comenci la cursa”.

La prova, que es va presentar ahir, sortirà el 3 de gener des de Biska (Aràbia Saudita) i tindrà un total de 5.100 quilòmetres amb rutes separades per a cotxes i motos.