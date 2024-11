Sin delegado territorial

Arturo Santiveri ha dejado de ser el delegado territorial de la Federación Catalana de Ciclismo en Lleida, un año después de asumir el cargo, por “motivos personales”. Santiveri, que sustituyó a Víctor Saiz, explicó a este diario que “ha sido una gran experiencia, he aprendido mucho y he conocido a personas que me han aportado mucho”, pero ahora está enfocado en presidir el Club Ciclista Terraferma.

Precisamente, la entidad que dirige, decana del ciclismo en Lleida que el pasado año cumplió su 40 aniversario, ya tiene fecha para la celebración de la tercera edición del Criterium CC Terraferma-Prats Advocats que organiza. Será el 12 de abril y esta tercera edición tendrá la salida y llegada en Sucs, sobre un circuito de 46 kilómetros en el que la prueba grande clásica, en las categorías Elite y sub-23, tendrá un recorrido total de 136 kilómetros. También se disputará la categoría Máster, con 92 kilómetros y que probablemente será Campeonato de Catalunya. En este III Criterium se sumarán las poblaciones del Pla de la Font y Almacelles. La carrera ya tuvo como escenario este año Gimenells, Raimat y Sucs, mientras que en la primera edición, en 2023, el original recorrido tuvo lugar en el circuito de Alcarràs. “La próxima edición la quisimos hacer en Lleida, pero la Paeria nos dijo que la hiciéramos en un polígono industrial y el gran nivel de esta prueba, que puntúa para el ranking español y evidentemente para el catalán, no se lo merecía”, dijo Santiveri. Por otra parte, el CC Terraferma celebró su cena de club el pasado fin de semana.