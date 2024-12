Un año sin entrar en estadios por insultos racistas en el Clásico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisión Antiviolencia ya tiene propuesta de sanción para los responsables de insultos racistas del pasado Clásico en el Bernabéu, dirigidos sobre todo a Lamine Yamal y a Raphinha y Ansu Fati. Más de un mes después, la comisión solicita la imposición de un año sin entrar en recintos deportivos y una multa de 5.000 euros para los dos aficionados “que profirieron insultos y gestos racistas contra el jugador visitante Lamine Yamal, menor de edad”. Además, también propone una multa de 4.000 euros para otros dos hinchas locales que hicieron lo mismo contra “varios jugadores visitantes”. Y otra idéntica para “un aficionado local que, una vez acabado el encuentro y en las inmediaciones del estadio, agredió violentamente a dos aficionados visitantes, vistiendo uno de ellos una camiseta del equipo visitante con ocasión del encuentro”.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer antes del partido adelantado de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca (Son Moix, 19.00/ Movistar La Liga), sobre todo en referencia a las tres jornadas previas sin ganar, que quiere ver a todos sus jugadores luchando por la victoria y aprendiendo, dada la juventud de la plantilla, que se debe luchar siempre, desde el primer minuto, y recuperar la presión del inicio de temporada. “Empezamos muy bien, tenemos que luchar porque el camino de LaLiga es muy largo. Hay que aceptar los altibajos, lo importante es ganar el título. Quiero ver que todos luchan por la victoria. Lo importante es que estamos aquí, que queremos concentrarnos en nuestro objetivo y en dar lo mejor de nosotros para conseguir el objetivo. Si no va bien, el año que viene seremos más fuertes”, señaló.

Para Flick, están en un proceso de idea de juego y concentrados en aplicarla. “Tenemos un equipo joven y es fantástico trabajar con una plantilla tan joven y unos jugadores tan brutales, con un ambiente increíble en el vestuario. Pero, al final, también importa sumar puntos. Todo se reduce a los puntos y no tenemos los puntos merecidos por el juego. Tenemos que luchar por los objetivos”, reiteró.

“Lo positivo es que noviembre ha acabado y empezamos diciembre”, señaló distendido, tras perder contra Real Sociedad y Las Palmas y empatar contra el Celta en las últimas jornadas. “Es la parte positiva, que generamos ocasiones, y la negativa es que no tenemos los resultados esperados”, se sinceró. Además, ayer el presidente blaugrana, Joan Laporta, visitó el entrenamiento y habló con Flick. “Hemos hablado de la lucha, no solo de jugar a fútbol sino de luchar. No me gusta perder, no me gusta. Tenemos que generar este espíritu de lucha en el equipo por la victoria, por ganar los partidos”, concluyó.

El Alavés destituye al técnico Luis García

El Deportivo Alavés comunicó este lunes que Luis García Plaza deja de ser entrenador del equipo vitoriano y que su sustituto es el argentino Eduardo Coudet. El técnico madrileño cesa tras los últimos resultados y cierra así su etapa como entrenador albiazul tras dirigir al equipo vitoriano en un total de 108 encuentros oficiales y lograr un ascenso de categoría a Primera División.

Sevilla y Osasuna se reparten los puntos

El Sevilla y Osasuna empataron (1-1) en el partido disputado anoche en el estadio Sánchez-Pizjuán, que cerró la decimoquinta jornada y en el que los locales llevaron la iniciativa casi siempre, aunque los visitantes mejoraron en la segunda mitad para amarrar un punto. Budimir avanzó a Osasuna en el minuto 69 y el belga Lukebakio empató en el 72.