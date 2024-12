El Cadí la Seu, en caída libre

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu acrecentó ayer su crisis de resultados al perder en la pista de un rival directo por la permanencia, el Estudiantes (75-58), en un partido que quedó prácticamente sentenciado en unos primeros doce minutos para olvidar de las leridanas, que encajaron un parcial de 27-2 que condicionó el resto del duelo. Aunque el equipo sacó el orgullo y llegó a situarse a diez al inicio del último periodo, las bajas en su juego interior de Baines y Mandic y el cansancio le impidieron completar la remontada, encajando la séptima derrota de la temporada y la cuarta de forma consecutiva.

La puesta en escena del Cadí fue nefasta, perdiendo muchos balones (cuatro en solo tres minutos), sin rebote ni intensidad y con tiros muy precipitados que permitieron a las Women in Black acribillar el aro leridano con mucha facilidad. Antes de cumplirse el minuto tres Isaac Fernández ya tuvo que parar el partido tras un parcial de inicio de 9-0. Las instrucciones del técnico barcelonés no calaron en sus jugadoras, que siguieron completamente fuera del partido. De ello se aprovechó un Estudiantes que veía el aro como una piscina. Un triple de Camilión situó un sonrojante 12-0 (m.4).

Júlia Soler acabó con la sequía anotadora cuando faltaban 4:18 minutos para acabar el primer cuarto. Fue la primera y única canasta que las urgelenses anotarían en un primer periodo para olvidar y que acabó con un parcial de 10-0, con seis puntos de Salvadores y cuatro de la alemana Buhner que completaron un 22-2 demoledor. La esperada reacción del Cadí tampoco llegó al inicio del segundo, en el que la desventaja creció hasta los 25 puntos, la máxima de todo el encuentro, tras un parcial de salida de 5-0. La frustración de las de Isaac Fernández era tal, que Svetlikova no logró anotar en dos ataques seguidos pese a coger cinco rebotes ofensivos.

La eslovaca lo logró poco después para anotar la segunda canasta en 13 minutos (27-4) del Cadí, que necesitaba casi un milagro para darle la vuelta al partido. Un 2+1 de Aguilar y un contraataque de Raventós hicieron que el técnico local pidieron su primer tiempo muerto. El dominio en el rebote ofensivo permitió a las leridanas ir reduciendo la desventaja, situándose a 15 puntos tras un parcial de 6-16 (33-18), pero un triple final de Alonso dejó la desventaja en 18 al descanso, un golpe duro a la moral del Cadí.

En la reanudación, el cuadro altourgelense siguió con su mejoría, aunque con altibajos. Al término del tercer asalto solo pudo bajar hasta los 15 puntos (53-38) gracias a un postrero triple de Gervasini. Las esperanzas de remontada crecieron en el inicio del último cuarto, cuando un parcial de 0-5 dejó la renta en solo 10 (53-43) con 8 minutos por delante. Pero ahí acabó todo. La poca rotación interior, el cansancio y la falta de confianza acabaron siendo una losa demasiado pesada y se acabó certificando la séptima derrota, dejando el duelo del domingo ante el Ardoi casi como una final.

Fernández: “Han puesto un nivel físico con el que no hemos podido”

Isaac Fernández se mostró resignado con el partido que había hecho su equipo y su valoración fue clara: “un primer cuarto desastroso por nuestra parte o muy bueno por parte de ellas. Han puesto un nivel físico muy alto con el que no hemos podido, y era algo de lo que ya estábamos avisados, no ha sido nada que no haya hecho Estudiantes ni este año ni en años anteriores, por lo que lo sabíamos, pero parece ser que el mensaje no ha llegado. El inicio es de 22-2 y a partir de ahí ya no hay mucho partido”. Reconoció que “luego hemos intentado ponernos, pero entre las lesiones y que no estamos muy bien nos ha costado mucho. Solo queda recuperarnos y a ver si somos un poco más competitivos el domingo ante el Ardoi”.

El Cadí rescinde el contrato de Jasa

El Sedis Bàsquet hizo oficial ayer la salida de Vanesa Jasa. La alero letona había quedado fuera de la rotación en los tres últimos partidos de Liga y su salida era cuestión de horas. Ayer el club anunció la rescisión del contrato de Jasa, que es la segunda jugadora que abandona el equipo en lo que va de temporada, después de la base barcelonesa Violeta Verano.