El Cadí la Seu, en caiguda lliure

El Cadí la Seu va eixamplar ahir la crisi de resultats al perdre a la pista d’un rival directe per la permanència, l’Estudiantes (75-58), en un partit que va quedar pràcticament sentenciat en uns primers dotze minuts per oblidar de les lleidatanes, que van encaixar un parcial de 27-2 que va condicionar la resta del duel. Encara que l’equip va treure l’orgull i va arribar a situar-se a deu a l’inici de l’últim període, les baixes en el joc interior de Baines i Mandic i el cansament li van impedir completar la remuntada, encaixant la setena derrota de la temporada i la quarta de forma consecutiva.

La posada en escena del Cadí va ser nefasta, ja que van perdre moltes pilotes (quatre en només tres minuts), sense rebot ni intensitat i amb tirs molt precipitats que van permetre a les Women in Black arribar al cèrcol lleidatà amb molta facilitat. Abans de complir-se el minut tres Isaac Fernández ja va haver de parar el matx després d’un parcial d’inici de 9-0. Les instruccions del tècnic barceloní no van calar en les jugadores, que van seguir completament fora del partit. D’això es va aprofitar un Estudiantes que veia el cèrcol com una piscina. Un triple de Camilión va situar un vergonyant 12-0 (m. 4).

Júlia Soler va acabar amb la sequera anotadora quan faltaven 4:18 minuts per acabar el primer quart. Va ser la primera i única cistella que les urgellenques anotarien en un primer període per oblidar i que va acabar amb un parcial de 10-0, amb sis punts de Salvadores i quatre de l’alemanya Buhner que van completar un 22-2 demolidor. Així mateix, l’esperada reacció del Cadí tampoc va arribar a l’inici del segon, en el qual el desavantatge va créixer fins a arribar als 25 punts, la màxima de tot el xoc, després d’un parcial de sortida de 5-0. La frustració de les d’Isaac Fernández era tanta que Svetlikova no va aconseguir anotar en dos atacs seguits, malgrat agafar cinc rebots ofensius. L’eslovaca ho va aconseguir poc després per anotar la segona cistella en 13 minuts (27-4) del Cadí, que necessitava gairebé un miracle per donar la volta al matx. Un 2+1 d’Aguilar i un contraatac de Raventós van fer que el tècnic local demanés el primer temps mort. El domini en el rebot ofensiu va permetre a les lleidatanes anar reduint el desavantatge, i situar-se a 15 punts després d’un parcial de 6-16 (33-18), però un triple final d’Alonso va deixar el desavantatge en 18 al descans, un cop dur a la moral del Cadí. En la represa, el quadre altourgellenc va continuar amb la millora, tot i que amb alts i baixos. A l’acabar el tercer assalt només va poder baixar fins als 15 punts (53-38) gràcies a un darrer triple de Gervasini. Les esperances de remuntada van créixer a l’inici de l’últim quart, quan un parcial de 0-5 va deixar la renda en només 10 (53-43) amb 8 minuts al davant. Però allà va acabar tot. La poca rotació interior, el cansament i la falta de confiança van ser una llosa massa pesant i es va certificar la setena derrota, que va deixar el duel de diumenge amb l’Ardoi gairebé com una final.

Fernández: “Han posat un nivell físic amb el qual no hem pogut”

Isaac Fernández es va mostrar resignat amb el matx que havia fet el seu equip i la seua valoració va ser clara: “Un primer quart desastrós per la nostra part o molt bo per part d’elles. Han posat un nivell físic molt alt amb el qual no hem pogut, i era una cosa de la qual ja estàvem avisats, no ha estat res que no hagi fet l’Estudiantes ni aquest any ni en anys anteriors, per la qual cosa ho sabíem, però sembla ser que el missatge no ha arribat. L’inici és de 22-2 i a partir d’allà ja no hi ha gaire partit.” També va reconèixer que “després hem intentat posar-nos-hi, però entre les lesions i que no estem gaire bé ens ha costat molt. Només queda recuperar-nos i a veure si som una mica més competitius diumenge davant de l’Ardoi”.

El Cadí rescindeix el contracte de Jasa

El Sedis Bàsquet va fer oficial ahir la sortida de Vanesa Jasa. L’aler letona havia quedat fora de la rotació els tres últims partits de Lliga i la seua sortida era qüestió d’hores. Ahir el club va anunciar la rescissió del contracte de Jasa, que és la segona jugadora que abandona l’equip en el que va de temporada, després de la base barcelonina Violeta Verano.