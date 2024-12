Sin opciones

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida.net HC Alpicat cayó ayer por 5-2 en la pista del Sant Just, décimo clasificado, y sigue sn conocer la victoria fuera de casa en la presente temporada. El conjunto del Segrià cae hasta la undécima posición de la tabla tras un partido en el que los de Jordi ‘Sito’ Expósito se han visto ampliamente superados desde los compases iniciales y no le han podido seguir el ritmo ofensivo a los barceloneses, que generaron muchas más ocasiones.

En la primera mitad, ambos conjuntos iniciaron un intercambio de golpes que a medida que pasaron los minutos fue decantándose a favor del Sant Just. La primera gran ocasión del partido llegó en el minuto 9, después de que un pase de Joan Pujalte dejara solo a Joan Benavent frente al portero del Alpicat, Xavier Bosch, y su remate terminara siendo despejado por el guardameta leridano. Tras esta primera gran ocasión, los barceloneses fueron a más, mientras que el Alpicat no era capaz de darle la vuelta a la situación y se encomendó a las paradas de su portero para intentar mantener el empate en el electrónico. En el minuto 15, el Sant Just hiló una buena jugada y encontró frente a la portería leridana a Miquel Solé, quien con una habilidosa media vuelta intentó sorprender a Bosch, que no tuvo problemas para volver a evitar el tanto inicial. Poco después, en el 17, Lluís Ricart conectó con Xavier Burguillos, que solo ante la portería mandó la bola fuera, desperdiciando la ocasión más clara del partido hasta ese instante y obligando al técnico del conjunto leridano, Sito Expósito, a pedir su primer tiempo muerto.

Pese al parón, la sangría del Sant Just no cesó y el Alpicat no fue capaz de generar buenas ocasiones de peligro, a excepción de algún disparo lejano que no encontró portería o remates que fueron desviados con sencillez por Dídac Sánchez. Por el contrario, llegando al final del primer tiempo, concretamente en el minuto 23, Miquel Solé encontró solo a Burguillos, que esta vez no falló y consiguió abrir el marcador al filo del descanso (1-0).

En la reanudación, la situación no mejoró para el Alpicat, que vio cómo en los minutos iniciales un gol de Joan Pujalte a pase de Lluís Ricart ampliaba la ventaja en el marcador (2-0). Con el segundo tanto, los barceloneses no aflojaron y en el minuto 34, aprovecharon una falta de Iago Vázquez, que le costó la primera tarjeta azul, para que Pujalte venciera, por segunda vez, a Xavier Bosch con una falta directa (3-0). Tan solo tres minutos después del tercer mazazo, los de Josep Maria ‘Mia’ Ordeig pudieron seguir con su festín con otra falta directa, pero esta vez el portero leridano salvó el disparo.

Tras la segunda falta directa, el Alpicat disfrutó de sus mejores momentos sobre la pista y consiguió generar, por primera vez en todo el encuentro, varias ocasiones de peligro consecutivas. La primera de todas llegó en el minuto 38, procedente de una falta directa provocada por Borja López, que el portero del Sant Just, Dídac Sánchez, paró con gran habilidad. Pese al fallo, los leridanos no se achicaron y en el 41, un disparo lejano del propio Zilken terminó colándose en la portería de los barceloneses (3-1). Aun así, la alegrÍa duró muy poco, puesto que 20 segundos después del tanto del Alpicat, los de Orgeig sentenciaron el partido con un gol de Crespo (4-1). Este tanto volvió a abrir la veda a favor de los locales, que en el minuto 46 cerraron su goleada con el tanto de Cabezas, que aprovechó la pasividad de la defensa del Alpicat (5-1).

En los últimos minutos, Iñaki Cabezas cometió un penalti flagrante sobre Oriol Llenas, que David Ballesteros terminó materializando para establecer el 5-2 definitivo.

‘Sito’ Expósito: “Han sido superiores en casi todo”

Jordi ‘Sito’ Expósito, entrenador del Alpicat, explicó tras el partido que “el Sant Just estaba más necesitado que nosotros y lo ha demostrado”. Añadió que “queríamos marcar primero para jugar con los nervios que eso les podía generar a ellos, pero ha sido al revés. Se han adelantado ellos y han sido superiores en casi todo”, reconoció. También admitió que los dos goles encajados nada más comenzar la segunda parte les hicieron mucho daño. “Hemos salido con buenas sensaciones, pero esos dos goles han marcado mucho el partido. Con el 3-0 hemos intentado reaccionar pero no nos ha sido posible”.Lamentó que el equipo sigue sin mantener en los desplazamientos el nivel que muestra en casa. “En nuestro pabellón nos sentimos muy cómodos y fuera nos cuesta mucho más. Es verdad que en algunos partidos nos hemos merecido un resultado mejor. El Sant Just ha estado más acertado y nuestros errores nos han condenado”.