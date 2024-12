El final indigno de Vidorreta ante el Hiopos Lleida: se encaró con el banquillo, acabó expulsado y provocó a la afición

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Txus Vidorreta, entrenador del Laguna Tenerife, protagonizó un final polémico en la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida por 91-88. El técnico local fue expulsado por una doble técnica y, tras el encuentro, saltó a la pista para celebrar la victoria y encararse con el público leridano mientras les hacía el gesto de 'irse a dormir'.

El partido estuvo marcado por la tensión y las constantes protestas de Vidorreta. A pesar de la derrota, el Hiopos Lleida estuvo cerca de dar la sorpresa, pero le faltó acierto en los últimos lanzamientos de tres puntos. Con este resultado, el conjunto catalán encadena su cuarta derrota consecutiva.

Declaraciones postpartido de los entrenadores

En la rueda de prensa posterior al partido, Encuentra habló sobre su enganchón con Txus Vidorreta durante el partido y al acabar. “Las imágenes hablan por sí solas. Soy nuevo en la categoría, pero me habían avisado de lo que podía pasar. No me sorprende lo que ha pasado y creo que ha quedado retratado”, dijo. Además, al ser cuestionado sobre su actitud, dejó claro que “ha sido excelente y creo que no todos pueden decir lo mismo. Yo a Vidorreta no le he dicho nada en todo el partido y el a mí sí y además faltando al respeto”.

Vidorreta respondió a la polémica y dijo que su expulsión vino provocada porque “Encuentra ha mandado a Rafa Villar a escuchar lo que decía a mis jugadores en el Instant Replay, algo que no había visto en mi vida y que me ha parecido muy feo”. Además, añadió que “tras el partido, Encuentra me ha empujado y Joaquín Prado me ha insultado. Yo solo he hecho el gesto que hace Stephen Curry para celebrar y después de esto he creído que tenía que repetirlo más veces”.

Nuevo jugador para el Hiopos Lleida

Por otra parte, el club leridano ha anunciado que el base neerlandés Keye van der Vuurst se incorpora a la plantilla, a donde llega cedido por el Joventut de Badalona, tal y como ha avanzado hoy SEGRE.

Van der Vuurts, que cumplirá 23 años el 29 de este mes y mide 1,91 metros, fue el primer fichaje que hizo el Joventut para esta temporada y firmó un contrato, según anunció el club badalonés cuando lo fichó, por tres temporadas. Sin embargo, pese a que estaba llamado a jugar un papel importante en el equipo, no está teniendo minutos con el entrenador Dani Miret, por lo que el Joventut ha decidido cederlo al club leridano que, tal como informó SEGRE el pasado mes de noviembre, ya había establecido contactos con la Penya interesándose por su disponibilidad para venir a Lleida.

El neerlandés no era la primera opción del Hiopos Lleida para la posición de base, ya que su preferencia era el islandés Elvar Fridriksson, pero su fichaje se truncó por las trabas del equipo en el que estaba jugando, el Maroussi griego. La dirección deportiva del club leridano ya había empezado a valorar otras opciones, viendo que la opción del islandés se complicaba, entre ellas la de Van der Vuurst que finalmente ha sido la que podía cerrarse de forma más rápida.