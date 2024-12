Casi sorprenden

Publicado por Sergi Caufapé/D. TEJEDOR Verificado por Creado: Actualizado:

Derrota ajustada del Hiopos Lleida en la pista de La Laguna Tenerife, en un partido intenso, lleno de tensión y que el conjunto dirigido por Gerard Encuentra pudo llevarse (91-88). Sin embargo, se fue quedando sin gasolina y los canarios terminaron llevándose la victoria, mientras su técnico, Txus Vidorreta, expulsado por una doble técnica, provocaba al numeroso público leridano desplazado a Canarias haciendo el gesto de ‘iros a dormir’. Cuarta derrota seguida de un Hiopos Lleida que lo tuvo muy cerca, pero le faltó acierto y alguna decisión arbitral favorable.

Inicio muy intenso del Hiopos Lleida, centrado, con un intercambio de golpes hasta una antideportiva discutible de Hasbrouck, que colaboró a que los locales cogieran su primera ventaja. Después de un triple de Marcelinho Huertas, que supuso el 14-8, Encuentra dio entrada a las primeras rotaciones, pero con el segundo acierto de tres, esta vez de Krämer, solicitó su primer tiempo muerto. Los canarios alcanzaron una máxima renta de 10 puntos (20-10) y encendió todas las alarmas. Pero el primer tiro de tres del Hiopos Lleida, con acierto de Paulí, devolvió a los visitantes al partido. Parcial de 0-7 culminado con un triple de Walden, que recibió la respuesta de otro de Krämer y uno nuevo de Hasbrouck, que tuvo que irse al banquillo con su segunda falta. Los de Encuentra siguieron dentro del partido con otro triple de Walden y con una canasta de Muric sobre la bocina que supuso el 27-25.

Vidorreta se encara con el banquillo leridano, acaba expulsado y sale a la pista para provocar a la afición

Gran arranque del segundo parcial para el Hiopos Lleida, ya que con un triple de Hasbrouck se puso por delante (30-32). Vidorreta paró el partido casi de inmediato y planteó el duelo con dos bases. Mientras Paulí sumaba desde la línea de tiros libres, el Tenerife lo hizo desde la línea de tres. Después de una canasta de Doornekamp, que empujó a su par, Encuentra estalló contra los caseros árbitros y recibió su primera técnica de la temporada. Un pequeño arreón de los locales, que se situaron con el 44-40 y obligó al técnico leridano a pedir tiempo muerto a 3:43 del descanso. Oriola, con un 2+1, devolvió al Hiopos a la pelea. Solo en los últimos compases de la primera mitad, apretaron más los canarios, que se situaron con un 50-46. El triple de Hasbrouck sobre la bocina no fue validado por los árbitros tras revisarla en el instant replay.

Demasiadas pérdidas de balón en el inicio del tercer cuarto pusieron al Tenerife con una diferencia de 7 puntos (61-54). Pero el Hiopos Lleida volvió a entrar en la pelea gracias a Paulí y a un Vidorreta que hizo gala de sus malos modos. Fue expulsado después de una doble técnica y salió de la pista encarándose con el banquillo visitante. Los locales llegaron a situarse 9 puntos arriba (71-62), pero Paulí volvió a parar el golpe. En el último cuarto, los leridanos estuvieron cerca de darle la vuelta al electrónico, tras un parcial de 0-6 (74-73). Pero la gasolina empezó a escasear y anotar era una odisea. Así, el Tenerife volvió a coger un cómodo colchón (82-74). Tiempo muerto de Encuentra a 4:17 del final y triple de Paulí para entrar por enésima vez en el partido. Otro de Bropleh encendió las alarmas en los locales (84-80). Los árbitros barrieron para casa, aunque Hasbrouck dio esperanzas con un nuevo triple a 41 segundos del final (87-83). El Tenerife devolvió el golpe de inmediato, con un mate de Krämer, y Bozic anotó dos tiros libres (89-85). Una falta en ataque del Tenerife dio todas las opciones el Hiopos Lleida a falta de 12 segundos, pero el tiro de tres de Hasbrouck no quiso entrar. Turno de Huertas, que no falló desde la línea de tiros libres (91-85). No quedaba tiempo para casi nada y Hasbrouck dio un poco de esperanza a falta de 4 segundos. Pero los leridanos fueron incapaces de hacer falta y el Tenerife solo tuvo que pasear el balón para que terminara el partido (91-88). Derrota del Hiopos Lleida y final indigno de Txus Vidorreta, que saltó a la pista a celebrar la victoria y a encararse con el público leridano mientras les hacía el gesto de ‘irse a dormir’. Tocará pensar desde ya en el Bilbao.