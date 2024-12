El Cadí recupera a Baines y busca reforzar el juego interior

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu está teniendo un primer tercio de temporada un tanto convulso, principalmente por culpa de las lesiones y por tener la plantilla más barata y joven de toda la Liga Femenina, lo que ha derivado en una situación clasificatoria algo preocupante después de encadenar seis derrotas, las dos últimas ante rivales directos por la salvación.

El técnico Isaac Fernández recibió ayer la buena noticia de que el sábado ante el Araski podrá contar ya con la estadounidense Azana Baines, que ayer recibió el alta médica después de recuperarse de una herida en un ojo que le ha hecho perderse los tres últimos partidos. Aun así, el club está sondeando el mercado buscando una interior para suplir la baja por lesión de Ana Mandic, que el martes fue operada de la fractura de un dedo y estará dos meses de baja. “Siempre estamos mirando, pero ahora con un poco más de intención porque si apareciera algo que económicamente nos pudiéramos permitir y nos asegurase un rendimiento inmediato, lo miraríamos de incorporar, pero lo que tengo clarísimo es que no traeremos un melón por abrir, buscamos rendimiento inmediato”, reconoció el técnico, que tampoco descarta reforzar otras posiciones. “No nos estamos planteando aún que tenga que salir nadie, pero si pasara, entonces intentaríamos traer a una exterior”, comentó.

“Seis derrotas seguidas no se digieren fácil, pero estoy tranquilo porque no hay desidia en el equipo”

Pese a la situación que vive el equipo, Fernández se muestra tranquilo y confiado en enderezar el rumbo. “A nadie le gusta perder y tenemos claro que seis derrotas consecutivas no se digieren fácil, pero hay maneras y maneras de perder. Si en estas últimas derrotas hubiera aparecido la desidia o una desconexión brutal, estaría más preocupado, y no lo estoy”, aseguró. También reconoció que el buen arranque de temporada pudo distorsionar la realidad que desde hace un par de temporadas vive el equipo, con grandes cambios en la plantilla cada campaña. “Lo que pasa es lo que ya me imaginaba que podía pasar al principio, que esas tres victorias consecutivas al inicio, más la conquista de la Lliga Catalana y haber competido bien ante Girona y Perfumerías, quizás nos despistó a todos un poco y nos desvió un poco de nuestra realidad. Estamos compitiendo bien, pero no encontramos la regularidad y nos falta experiencia en determinados momentos”, señaló.