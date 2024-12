El Cadí recupera Baines i busca reforçar el joc interior

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu està tenint un primer terç de temporada un pèl convuls, principalment per culpa de les lesions i per tenir la plantilla més barata i jove de tota la Lliga Femenina, la qual cosa ha derivat en una situació classificatòria força preocupant després d’encadenar sis derrotes, les dos últimes davant de rivals directes per la salvació.

El tècnic Isaac Fernández va rebre ahir la bona notícia que dissabte davant de l’Araski ja podrà comptar amb la nord-americana Azana Baines, que ahir va rebre l’alta mèdica després de recuperar-se d’una ferida en un ull que li ha fet perdre’s els tres últims partits. Tot i així, el club està sondejant el mercat buscant una interior per suplir la baixa per lesió d’Ana Mandic, que dimarts va ser operada de la fractura d’un dit i estarà dos mesos de baixa. “Sempre estem mirant, però ara amb una mica més d’intenció perquè si aparegués alguna cosa que econòmicament ens poguéssim permetre i ens assegurés un rendiment immediat, ho miraríem d’incorporar, però el que tinc claríssim és que no portarem un meló per obrir, busquem rendiment immediat”, va reconèixer el tècnic, que tampoc no descarta reforçar altres posicions. “No ens estem plantejant encara que hagi de sortir ningú, però si passés, llavors intentaríem portar una exterior”, va comentar.

“Sis derrotes seguides no es digereixen fàcil, però estic tranquil perquè no hi ha desídia a l’equip”

Malgrat la situació que viu l’equip, Fernández es mostra tranquil i confiat a redreçar el rumb. “A ningú no li agrada perdre i tenim clar que sis derrotes consecutives no es digereixen fàcil, però hi ha maneres i maneres de perdre. Si en aquestes últimes derrotes hagués aparegut la desídia o una desconnexió brutal, estaria més preocupat, i no ho estic”, va assegurar.

També va reconèixer que la bona arrancada de temporada hauria pogut distorsionar la realitat que des de fa un parell de temporades viu l’equip, amb grans canvis en la plantilla cada campanya. “El que passa és el que ja m’imaginava que podia passar al principi, que aquestes tres victòries consecutives a l’inici, més la conquesta de la Lliga Catalana i haver competit bé davant de Girona i Perfumerías, potser ens va despistar a tots una mica i ens va desviar una mica de la nostra realitat. Estem competint bé, però no trobem la regularitat i ens falta experiència en determinats moments”, va assenyalar.