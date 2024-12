El Barça recibe al Leganés obligado a sumar el triunfo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona recibe hoy al Leganés en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en un duelo en el que los azulgranas desean mostrar su mejor cara, la que están enseñando en la Champions, para enderezar el rumbo en una competición doméstica que se les está complicando tras haber ganado solo uno de los cinco últimos partidos jugados, ante un ‘Lega’ que lucha por seguir fuera de la zona de descenso.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que no gastará “energía” en lamentar su sanción de dos partidos por su expulsión en el partido ante el Betis, aunque espera que los árbitros “decidan de la misma manera en otros banquillos”. “Creo que mi reacción no fue tan exagerada. Fui al banquillo. Quizás tendría que haber ido un poquito más suave. Cuando empezamos la temporada le dije al equipo que yo no quiero estar quejándome en el campo, no quiero que nos quejemos en el terreno de juego de los árbitros ni de los contrincantes. Estamos jugando al fútbol, vamos a poner el foco en eso. No vale la pena perder energía con otras cosas que no podemos cambiar”, dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana no pone excusas a su sanción pero pide el mismo criterio “en otros banquillos”

En este sentido, recordó que cuando un árbitro toma una decisión “no” se puede “cambiar”. “Tengo que aceptar la roja. Me sabe mal, pero esta es una liga diferente a las que yo estaba acostumbrado; acabo de llegar y ya me he llevado mi tarjeta. Lo acepto y tengo que trabajar en mi comportamiento, pero quiero que los árbitros decidan de la misma manera en todos los partidos, también con relación a otros banquillos”, añadió.

En cuanto al partido de hoy dijo que “al equipo le he dicho que todo depende de nosotros, de si jugamos al 100% concentrados. Todos los equipos intentan encontrar nuestra debilidad, eso es normal, y ellos van a pelear hasta el final para intentar obtener algún punto. Yo quiero que el equipo esté 100% concentrado, quiero que respeten al contrincante, pero debemos jugar nuestro partido con nuestro estilo”, señaló. No quiso explicar si hará rotaciones, teniendo en cuenta que en el último partido del año, el próximo sábado 21, jugarán contra el Atlético de Madrid.

Marcus Sorg dirigirá al equipo azulgrana

Marcus Sorg dirigirá al equipo desde el banquillo, dada lasanción de Flick. El entrenadorazulgrana dijo de él que “se comunica muy bien con todos. Es un entrenador con muchísima experiencia, está teniendo un desempeño fantástico aquí, tiene un gran conocimiento del fútbol. Creo en él al 100% y tiene la competencia necesaria para gestionar el banquillo”.

Lamine Yamal, el más buscado en Google

En la clasificación de tendencias elaborado por Google para 2024, el barcelonista Lamine Yamal figura como el futbolista más buscado en España este año. Le siguen en la relación de futbolistas más buscados otros cuatro compañeros de Lamine en la selección española. Nico Williams, Marc Cucurella, Dani Olmo y Álvaro Morata. Ha sido el tercer atleta más buscado este año, por detrás de la boxeadora argelina Imane Khelif y el boxeador Mike Tyson.