Castigo injusto

Un tanto de Alexander Sorloth, en el minuto 96, le dio la victoria a un afortunado Atlético de Madrid, el nuevo líder de LaLiga, que fue dominado en todo momento por el Barcelona (1-2), pero pagó caro sus errores ante Jan Oblak y cedió su tercera derrota consecutiva en casa. El Barça dominó el juego y tuvo las mejores ocasiones frente a un conservador equipo madrileño, que jugó a empatar con el 0-0, que pudo encajar un par de goles con el 1-0, pero que fue salvado por Oblak y al final se encontró con un tanto en el tiempo añadido.

El fútbol no fue justo con los azulgrana, que perdonaron demasiado, y premió la puntería de los atléticos que nunca habían ganado en Barcelona con Simeone y suman su duodécima victoria consecutiva. Y eso que el Barça firmó un buen partido. Salió bien el equipo de Flick, como contra el Real Madrid, el Bayern o el Dortmund, que mostró que se siente bien cuando huele la sangre, cuando siente los focos sobre la cara y enfrente tiene equipos de primera clase.

La consigna era abrir el campo, hacer ancho el juego por las bandas, algo en lo que había fracasado en los últimos partidos. Enfrente el Atlético, un equipo que llegaba como el más en forma del campeonato, pero que se mostró pequeño de salida, dejando toda responsabilidad creativa a los locales.

Y con esa ventaja, el Barça no la desaprovechó. Bajo la batuta de un excelente Pedri, los azulgrana dominaron la situación y agobiaron a los colchoneros. En el minuto 5, Raphinha tuvo la primera para su equipo, en una acción que Gallagher sacó en el área pequeña. En el 21, los azulgrana reclamaron un penalti por mano de Giuliano y en la siguiente acción Oblak tuvo que lucirse en un remate cercano de Íñigo Martínez. Gavi, en el 25, remató fuera y en el 30, Pedri volvió a aparecer. Fue en una combinación con Gavi que acabó en la red tras rematar cruzado para el 1-0.

La primera posesión larga del Atlético llegó en el minuto 41 y para entonces el porcentaje era del 70-30 para los locales en una primera mitad dominaba por los barcelonistas sin discusión.

Nada más empezar el segundo tiempo, en un error de Giménez, Pedri le regaló el 2-0 a Fermín, pero el balón le quedó muy atrás al andaluz y Oblak estuvo muy acertado. Volvió a hacer otro regalo Pedri, en el 57, esta vez a Raphinha, pero su vaselina dio en el travesaño en otra grandísima ocasión para el Barça. Pero el tópico de que si perdonas en el fútbol, lo acabas pagando, se demostró en el 1-1. En una cabalgada de Julián Álvarez y un pase hacia atrás, Casadó lo despejó y se convirtió en una asistencia para De Paul.

Pero el Barça volvió a creer.En los diez minutos finales, lo dio todo y tuvo ocasiones clarísimas, pero se encontró con Oblak. El fútbol, que es grande y miserable en la misma proporción a veces, lo demostró en el último suspiro, cuando Raphinha erró un pase, el Atlético armó una contra y Sorloth ejecutó al Barça en el 96.

La Asamblea Extraordinaria del FC Barcelona ratificó por una amplia mayoría el acuerdo de patrocinio con Nike hasta 2038, que ya fue anunciado el 8 de noviembre. El 89,52% de los 468 compromisarios que participaron del total de 4.331 dieron el OK, mientras que un 5,76% se mostró en contra y un 4,70% prefirió votar en blanco. La votación arrojó unos números de 419 votos a favor, 27 en contra y 22 en blanco.

Los socios respaldaron, pues, el acuerdo con la firma deportiva como les pedía LaLiga y dieron por buenas las explicaciones del presidente Joan Laporta y del tesorero Ferran Olivé desde el Auditori 1899. Sin detallar cifras por la confidencialidad, como ya se había advertido, el acuerdo es por por 14 años, de junio de 2024 a junio de 2038, con 1.400 millones de euros de ingreso fijo en este periodo con la posibilidad de llegar a 1.700 millones con bonus. Además, hay un ‘signing’ bonus de unos 158 millones de euros. El promedio de ingresos aumentará hasta los 127 millones anuales incluyendo el prorrateo de este último capítulo.

Joan Laporta, en un día de “exaltación del barcelonismo”, tildó el acuerdo de “éxito coral y colectivo” y como el “mayor acuerdo de la historia de equipación deportiva en el mundo de fútbol”, además de una “cuestión trascendental para la viabilidad económica presente y futura”. “No solo es un nuevo contrato, es un cambio en la relación. Hemos firmado entre iguales: Nike necesita al Barça, y el Barça necesita a Nike”, aseguró Ferran Olivé, tesorero del Barcelona.

Un récord negativo de 1965

Con su derrota ante el Atlético de Madrid (1-2), el Barça ha igualado su peor racha de derrotas consecutivas en casa, que databa de noviembre de 1965, hace 59 años. Los azulgrana han perdido consecutivamente ante Las Palmas (1-2), el Leganés (0-1) y el Atlético (1-2), y han cedido el liderato de LaLiga al equipo de Diego Pablo Simeone.

Flick: “El equipo hizo un partidazo, estamos tristes pero volveremos con más fuerza”

El técnico del Barça Hansi Flick comentó tras el partido que “jugamos un partido brillante. En la primera parte, tuvimos oportunidades. Estoy muy orgulloso. Pero también estoy triste con el resultado. El marcador muestra que el Atlético es un equipo con experiencia. Creo que nuestro estilo fue fantástico. Estoy triste. Estoy contento por Pedri, con Gavi.. y esto el próximo año lo trabajaremos. No renunciamos. Llegamos tristes a esta pausa, pero volveremos con fuerza. La plantilla muestra que puede marcar más goles”.El alemán insistió en que “el partido contra el Atlético fue un partidazo. Perdimos contra Las Palmas y Leganés.. pero hoy ha sido increíble cómo hemos jugado. Tuvimos oportunidades. Tal vez esta pausa llega en el momento justo. Aprecio cómo hemos jugado. Pero tenemos que jugar de forma más inteligente y aprender de estas cosas. Todo el mundo pudo ver la calidad. Perder nueve puntos no es normal y hay que trabajarlo”.Sobre la pérdida del liderato dijo: “Perdimos muchos puntos y perdimos el primer puesto. Pero no estoy preocupado, el equipo sabe jugar y lo demostró hoy. Puedo prometer que lucharemos por cada punto y para ganar cada partido”.

Jesús Navas se retira hoy en el Bernabéu

El lateral español Jesús Navas, leyenda del Sevilla FC, se retira del fútbol hoy en el estadio Santiago Bernabéu (16.15/ DAZN/MAX ) en el encuentro de la jornada 18 de LaLiga EA Sports y lo hace después 20 años de carrera en la que ha disputado 882 partidos a nivel de clubes y se ha convertido en el jugador del conjunto sevillista con más partidos en su historia con 704, a la espera de jugar con el Real Madrid. Por su parte, el equipo blanco cierra un 2024 que le ha proporcionado cinco títulos más a sus vitrinas, el último el pasado miércoles con la Copa Intercontinental.

El técnico del Ferrol agrede al del Zaragoza

La victoria del Real Zaragoza ayer sobre el Racing de Ferrol terminó con la intervención de la Policía Nacional, después de que el preparador del conjunto gallego, Cristóbal Parralo, agrediese con un cabezazo al técnico zaragocista, David Navarro, que debutó con un sufrido triunfo como primer entrenador del conjunto aragonés.

El exazulgrana Sotil, ingresado en la UCI

El exfutbolista peruano Hugo ‘Cholo’ Sotil, jugador del FC Barcelona en los años setenta –en una época en la que coincidió con Johan Cruyff–, fue internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Lima tras sufrir un problema de salud.