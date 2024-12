Baño de realidad

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa cayó ayer en su último partido del 2024, tras una derrota en casa ante la Fundació Esportiva Grama, que superó a los del Pla d’Urgell en los momentos claves del partido y se llevó el duelo directo entre dos equipos que llegaban empatados en la clasificación. Walid, uno de los jugadores más peligrosos del equipo de Santa Coloma, hizo el 0-1 con un remate de cabeza nada más salir del descanso. Airan firmó la sentencia (0-2) en el añadido, con una vaselina que no pudo repeler Albert Batalla.

Con esta derrota, el Mollerussa ocupa la décima plaza con 20 puntos, a tres de plazas de play off, que ahora marca el Atlètic Lleida, y al mismo tiempo, a cuatro del descenso, que marca el Sabadell B con 16 puntos.

El Mollerussa se encontró en la visita de la Fundació Grama al Municipal con un rival muy sólido en defensa y con jugadores de mucha calidad en los últimos metros, como Walid, delantero con pasado en el Badalona, y segundo máximo goleador del campeonato con 9 goles, dos menos que Jofre Graells, del Mollerussa, que se mantiene como máximo artillero, con 11 tantos.

De hecho, fueron los visitantes los que avisaron en el minuto 6 con un disparo fuerte y con intención de Roger Garcia que llegó a impactar hasta en dos ocasiones en el travesaño de la portería de Batalla. No solo eso, sino que la Grama empezó el partido con su particular carta de presentación, que no era otra que evitar al máximo llegadas del Mollerussa a su área, donde Jofre Graells siempre es una amenaza, aunque ayer estuvo muy bien defendido por los zagueros colomenses.

El equipo visitante trataba de defenderse con solidez para encontrar espacios y crear ocasiones claras ante la oposición de la también sólida defensa de los del Pla d’Urgell.

En el minuto 18 Putxi dio el susto, después de recibir una patada en la cabeza en una disputa de balón en el centro del campo con un jugador de la Grama, y en la que fue objeto de falta, aunque no fue merecedora de cartulina. Afortunadamente, el capitán pudo seguir. Ante un rival con una propuesta de fútbol similar, Moha el Yaagoubi apostó por salir de inicio con un defensa en el medio como pivote, el leridano Pau Font. Algo que pareció funcionar en buena parte de los primeros minutos del primer tiempo, en los que no hubo muchas ocasiones por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, Pedrós tuvo cerca el gol con un remate dentro del área que atajó Sergio Fernández, tras una falta servida por Putxi.

Nada más empezar la segunda parte, Walid hizo el 0-1, rematando de cabeza un córner desde la izquierda, y en el que el banquillo local pidió una falta del delantero de la Grama sobre Putxi antes del servicio de este saque de esquina. Antes de llegar a la hora de partido, Pau Font remató un centro desde la derecha, pero el balón se fue al travesaño, en una de las ocasiones más claras para los locales.

Los del Pla d’Urgell intentaron igualar el marcador, y entre el 60 y el 75 tuvieron momentos en los que la defensa de la Grama sufrió. Jofre y Carlos estuvieron cerca del 1-1, pese a la poca precisión local en el último tercio de campo, donde faltó un último pase clave para marcar.

En el último tramo de partido, los locales estaban volcados en el área rival, buscando pases y desplazamientos en largo para sorprender a la defensa, sobre todo con un Putxi que lo intentó durante los 90 minutos, pero fue insuficiente para que el Mollerussa pudiera empatar en un duelo donde tampoco estuvo acertado de cara a puerta. Además, en el añadido el equipo visitante acabó de atar el triunfo, cuando Airan Ruvira aprovechó una pérdida de balón de los del Pla d’Urgell en la zona de tres cuartos para recibir un balón y batir a Batalla con una gran vaselina que firmaba la sentencia, en una victoria que mereció más la Grama (0-2). El Mollerussa se marcha al parón por las Navidades como décimo clasificado, con 20 puntos, a tres del Atlètic Lleida, que es quinto (con 23 puntos) después de ganar al Manresa (ver página siguiente). La vuelta a la competición será el domingo 12 de enero, cuando el Mollerussa visitará al Girona B (12.00), en el partido que servirá para finalizar la primera vuelta.

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi lamentó que “no hemos estado bien en los primeros minutos, y el rival se ha encontrado cómodo, sobre todo al inicio, para salir con el balón controlado desde atrás y que pudieran participar sus hombres de ataque”. “El 0-1 nos ha obligado a dar un paso adelante para intentar empatar, pero no hemos mostrado nuestra mejor versión, y ellos en varias fases han tenido más situaciones claras para poder ganar el partido”, aseguró.

En este sentido, Moha recalcó que “no éramos tan buenos hace dos partidos (tras ganar al Manresa), ni ahora somos el peor equipo, como pueda parecer tras esas dos últimas derrotas en el Prat, y esta en casa ante la Grama”.

El técnico reconoció que “la Grama ha estado muy cómoda con y sin balón. Nosotros hemos tenido alguna ocasión clara después de recuperar balones cerca de su área, sobre todo en el segundo tiempo, pero hemos tardado bastante para hacer méritos para ello”. “Los jugadores se van enfadados porque no hemos hecho nuestro mejor partido. El rival ha sido mejor que nosotros en varios momentos, y nos ha generado situaciones para salir de Mollerussa con un resultado positivo”, concluyó el entrenador del Mollerussa, que regresará a los entrenamientos ya en enero para preparar el regreso a la competición.