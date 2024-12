Bany de realitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure ahir en el seu últim partit del 2024, en una derrota a casa davant de la Fundació Esportiva Grama, que va superar els del Pla d’Urgell en els moments claus del matx i es va emportar el duel directe entre dos equips que arribaven empatats a la classificació. Walid, un dels jugadors més perillosos de l’equip de Santa Coloma, va fer el 0-1 amb un rematada de cap tot just sortir del descans. Airan va firmar la sentència (0-2) en l’afegit, amb una vaselina que no va poder repel·lir Albert Batalla.

Amb aquesta derrota, el Mollerussa ocupa la desena plaça amb 20 punts, a tres de places de play-off, que ara marca l’Atlètic Lleida, i alhora, a quatre del descens, que marca el Sabadell B amb 16 punts.

El Mollerussa es va trobar en la visita de la Fundació Grama al Municipal amb un rival molt sòlid en defensa i amb jugadors de molta qualitat en els últims metres, com Walid, davanter amb passat en el Badalona, i segon màxim golejador del campionat amb 9 gols, dos menys que Jofre Graells, del Mollerussa, que es manté com a màxim artiller, amb 11 gols.

De fet, van ser els visitants els que van avisar en el minut 6 amb un tret fort i amb intenció de Roger Garcia que va arribar a impactar fins en dos ocasions al travesser de la porteria de Batalla. No només això, sinó que la Grama va començar el partit amb la seua particular carta de presentació, que no era altra que evitar al màxim arribades del Mollerussa a la seua àrea, on Jofre Graells sempre és una amenaça, encara que ahir va estar molt bé defensat pels saguers colomencs.

L’equip visitant provava de defensar-se amb solidesa per trobar espais i crear ocasions clares davant de l’oposició de la també sòlida defensa dels del Pla d’Urgell.

En el minut 18 Putxi va donar l’ensurt, al rebre una puntada de peu al cap en una disputa de pilota al centre del camp amb un jugador de la Grama, i en la qual va ser objecte de falta, encara que no va ser mereixedora de cartolina. Afortunadament, el capità va poder seguir. Davant d’un rival amb una proposta de futbol similar, Moha el Yaagoubi va apostar per sortir d’inici amb un defensa al mig com a pivot, el lleidatà Pau Font. Una cosa que va semblar funcionar en bona part dels primers minuts del primer temps, en els quals no hi va haver gaires ocasions per part d’ambdós conjunts. Tanmateix, Pedrós va tenir a prop el gol amb una rematada dins de l’àrea que va aturar Sergio Fernández, després d’una falta servida per Putxi.

Tot just començar la segona part, Walid va fer el 0-1, rematant de cap un córner des de l’esquerra, i en el qual la banqueta local va demanar una falta del davanter de la Grama sobre Putxi abans del servei d’aquest córner. Abans d’arribar a l’hora de partit, Pau Font va rematar una centrada des de la dreta, però la pilota se’n va anar al travesser, en una de les ocasions més clares per als locals.

Els del Pla d’Urgell van intentar igualar el marcador, i entre el 60 i el 75 van tenir moments en què la defensa de la Grama va patir. Jofre i Carlos van estar a prop de l’1-1, malgrat la poca precisió local en l’últim terç de camp, on va faltar una última passada clau per marcar.

En l’últim tram, els locals estaven abocats a l’àrea rival, buscant passades i desplaçaments en llarg per sorprendre la defensa, sobretot amb un Putxi, que ho va intentar durant els noranta minuts de l’encontre, però va ser insuficient perquè el Mollerussa pogués empatar en un duel on tampoc va estar encertat de cara a barraca. A més, en l’afegit l’equip visitant va acabar de lligar el triomf, quan Airan Ruvira va aprofitar una pèrdua de pilota dels del Pla d’Urgell a la zona de tres quarts per rebre una pilota i batre Batalla amb una gran vaselina que firmava la sentència, en una victòria que va merèixer més la Grama (0-2).

El Mollerussa marxa a l’aturada pel Nadal com a desè classificat, amb 20 punts, a tres de l’Atlètic Lleida, que és cinquè (amb 23 punts) després de guanyar el Manresa (vegeu la pàgina següent). La tornada a la competició serà el diumenge 12 de gener, quan el Mollerussa visitarà el Girona B (12.00), en el partit que servirà per finalitzar la primera volta.

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va lamentar que “no hem estat bé en els primers minuts, i el rival s’ha trobat còmode, sobretot a l’inici, per sortir amb la pilota controlada des d’enrere i que poguessin participar els seus homes d’atac”. “El 0-1 ens ha obligat a fer un pas endavant per intentar empatar, però no hem mostrat la nostra millor versió, i ells en diverses fases han tingut més situacions clares per poder guanyar el partit”, va assegurar.

En aquest sentit, Moha va recalcar que “no érem tan bons fa dos partits [després de guanyar el Manresa], ni ara no som el pitjor equip, com pugui semblar després d’aquestes dos últimes derrotes al Prat, i aquesta a casa davant de la Grama”.

El tècnic va reconèixer que “la Grama ha estat molt còmode amb i sense pilota. Nosaltres hem tingut alguna ocasió clara després de recuperar pilotes a prop de la seua àrea, sobretot en el segon temps, però hem tardat bastant per fer mèrits per a això”. “Els jugadors se’n van enfadats perquè no hem fet el nostre millor partit. El rival ha estat millor que nosaltres en diversos moments, i ens ha generat situacions per sortir de Mollerussa amb un resultat positiu”, va concloure l’entrenador del Mollerussa, que tornarà als entrenaments ja al gener per preparar la tornada a la competició.