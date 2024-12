Laia Sellés, convocada para la Copa del Mundo de Boí

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La gran trayectoria internacional que lleva la leridana Laia Sellés en categorías de promoción, con varias medallas y títulos mundiales y europeos de U18, no ha pasado desapercibida para los técnicos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que la han convocado para tomar parte con la selección española en la Copa del Mundo de esquí de montaña que se disputará los días 1 y 2 de febrero en la estación leridana de Boí Taüll. Será, con 18 años, su estreno en una gran prueba internacional absoluta, donde se codeará con los mejores del mundo.

“Estoy muy contenta de que me den la oportunidad de estar en una Copa del Mundo con las mejores y aprender lo máximo de ellas”, señaló ayer Sellés, que afrontará el reto sin presión. “No estoy nerviosa, me lo tomo como un aprendizaje que forma parte de mi categoría júnior, porque no tengo que olvidar que todavía no soy sénior y tengo dos años más para seguir siendo una esponja y aprender lo máximo posible. Me lo tomo más como una parte de mi camino que como un objetivo”, aseguró la leridana, que en el Mundial sub-18 de 2023 logró dos platas y un oro y en el Europeo de este año hizo historia con un triplete de oros.

Además de la esquiadora de Lles, en la lista de convocados también está el pallarés Marc Ràdua

La esquiadora de Lles de Cerdanya, que este fin de semana debutó en la Copa del Mundo U20 con un oro y una plata, reconoce que “este año me noto mucho más preparada que el anterior, sobre todo a nivel mental, que al final es lo que mueve el resto, porque si no tienes cabeza da igual la fuerza que tengas en los músculos porque no llegarás muy lejos”, indicó.

En la lista de convocados que dio a conocer la FEDME el pasado lunes también figura otro leridano, el pallarés Marc Ràdua, de La Pobla de Segur, uno de los fijos en las pruebas de la Copa del Mundo absolutas.