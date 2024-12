“Hablar ahora de estar en una final es muy atrevido”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Después de una temporada 2023-2024 con muchos altibajos, capaz de competir de tú a tú ante los grandes en su primera participación en la fase de grupos de la Champions y de sufrir casi hasta el último momento para lograr la permanencia en la OK Liga, el Pons Lleida vive un momento inmejorable, situado en la cuarta posición en la competición doméstica, clasificado ya matemáticamente para la Copa del Rey y también para los cuartos de final de la Europe Cup. “De momento estamos en la línea de lo que queríamos, estamos vivos en las tres competiciones en las que participamos y con el billete para la Copa ya en el bolsillo, no se puede pedir más”, asegura su técnico, Edu Amat, que ya confeccionó una plantilla “para ser ambiciosos. Hablar de estar entre los cuatro primeros de la Liga es un mensaje ambicioso. No puedo decir que sea algo que esperábamos, pero sí que queríamos luchar por ello”, asegura.

Pese a la buena trayectoria y ser actualmente el segundo equipo más goleador de la OK Liga, solo por detrás del todopoderoso Barça, Amat quiere tener los pies en el suelo y solo piensa en “ser un equipo capaz de ganar a cualquiera a un partido, y creo que vamos en esta línea, por lo tanto, el reto es estar, luego ganar solo lo consigue uno y hay muchos aspirantes. Lo que tenemos que hacer es estar preparados por si nos llega la oportunidad y aprovecharla”, afirmó, para añadir: “el objetivo número uno de la temporada es estar en el play off, y después intentar superar las eliminatorias si llegamos. Ambición no le va a faltar a este equipo, pero hablar en diciembre de estar en una final es muy atrevido”.

El Pons Lleida, que el viernes regresó a los entrenamientos después de una semana y media de vacaciones, tiene un reto después del parón navideño, y es asegurarse una plaza entre los cuatro primeros al término de la primera vuelta para ser cabeza de serie en la Copa del Rey, ya que las semifinales europeas ante La Vendeenne no arrancarán hasta el 8 de febrero, el último paso para llegar a la Final Four. De conseguir la clasificación, “sería algo histórico”, reconoce Amat, “porque estaríamos hablando de la sexta seguida en siete años”, apunta.