“Parlar ara d'estar en una final és molt atrevit”

Després d’una temporada 2023-2024 amb molts alts i baixos, capaç de competir de tu a tu davant dels grans en la seua primera participació en la fase de grups de la Champions i de patir gairebé fins a l’últim moment per aconseguir la permanència a l’OK Lliga, el Pons Lleida viu un moment immillorable, situat a la quarta posició en la competició domèstica, classificat ja matemàticament per a la Copa del Rei i també per als quarts de final de la Europe Cup. “De moment estem en la línia del que volíem, estem vius en les tres competicions en les quals participem i amb el bitllet per a la Copa ja a la butxaca, no es pot demanar més”, assegura el seu tècnic, Edu Amat, que ja va confeccionar una plantilla “per ser ambiciosos. Parlar d’estar entre els quatre primers de la Lliga és un missatge ambiciós. No puc dir que sigui una cosa que esperàvem, però sí que volíem lluitar per aconseguir-ho”, assegura.

Malgrat la bona trajectòria i ser actualment el segon equip més golejador de l’OK Lliga, només al darrere del totpoderós Barça, Amat vol tocar de peus a terra i només pensa a “ser un equip capaç de guanyar qualsevol a un partit, i crec que anem en aquesta línia, per tant, el repte és ser-hi, després guanyar només ho aconsegueix un i hi ha molts aspirants. El que hem de fer és estar preparats per si ens arriba l’oportunitat i aprofitar-la”, va afirmar, per afegir: “L’objectiu número u de la temporada és estar al play-off, i després intentar superar les eliminatòries si hi arribem. Ambició no li faltarà a aquest equip, però parlar al desembre d’estar en una final és molt atrevit.”

El Pons Lleida, que divendres va tornar als entrenaments després d’una setmana i mitja de vacances, té un repte després de l’aturada nadalenca, i és assegurar-se una plaça entre els quatre primers al final de la primera volta per ser cap de sèrie a la Copa del Rei, ja que les semifinals europees davant de La Vendeenne no arrancaran fins al 8 de febrer, l’últim pas per arribar a la Final Four. Si aconsegueixen la classificació, “seria una cosa històrica”, reconeix Edu Amat, “perquè estaríem parlant de la sisena seguida en set anys”, apunta el tècnic.