El Pons se exhibe

El Pons Lleida abrió el año con una exhibición ante el Voltregà (6-3), que le permite acercarse a su objetivo de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, torneo para el que ya se clasificó hace varias jornadas. Depende de sí mismo para conseguirlo, ya que asegurará la cuarta plaza si gana el próximo domingo en Alcoi, aunque también lo logrará si el Igualada no gana en la pista del Vilafranca.

El Pons saltó a la pista del Onze de Setembre sabiendo que este objetivo debería esperar, ya que el Igualada ganó el sábado al Caldes (3-2). Pero necesitaba ganar para mantener la cuarta posición y depender de sí mismo en la última jornada de la primera vuelta. Buscó este objetivo desde el primer segundo y solo necesitó tres minutos para verse con un 2-0 en el marcador.

A los 40 segundos Jordi Badia hizo el primer remate a la portería defendida por el exLlista Oriol Codony y, a los dos minutos, una tarjeta azul a Jordi Burgaya permitió un lanzamiento directo que Nico Ojeda transformó en el 1-0. El argentino anotó ayer cuatro goles, con lo que ya lleva 15 en la Liga, liderando la tabla de goleadores junto a los azulgranas Ferran Font y Pablo Álvarez. El Pons Lleida, con 46 goles, después del 6-3 de ayer, es el segundo equipo que más goles anota, solo superado por el líder Barça, que lleva 67.

Tan solo un minuto después de abrir el marcador, el también argentino Fran “Tombita” Torres conectó un gran remate en el área pequeña que supuso el 2-0. Edu Amat ya había advertido de que el Voltregà, a pesar de su mala clasificación, iba a ser un rival difícil como delata la plantilla con jugadores de calidad de que dispone y, a los 9 minutos, recortó distancias con un gol de Àlex Rodríguez.

El gol no afectó a los leridanos, conscientes del buen momento en que se encuentran esta temporada y siguieron presionando la meta de un rival que se mostraba peligroso en cada una de sus llegadas. Darío Giménez, que pudo jugar pese a ser duda en las horas previas, pudo marcar en el minuto 13 y, en el 17, estrelló una bola en el poste. Dos minutos después, Nuno Paiva también dispuso de otra ocasión. El Pons Lleida era consciente de que tenía que sentenciar al partido. El 3-1 llegó gracias a otra falta directa, en esta ocasión por una tarjeta azul a Gerard Teixidó. Nico Ojeda volvió a transformarla en gol (21’). Pero en la siguiente acción, Burgaya aprovechó un rebote suelto para marcar el 3-2. Pudo empatar el Voltregà en el último segundo con un lanzamiento directo por azul a Nuno Paiva, pero Àlex Rodríguez erró el disparo.

La segunda parte se preveía tan complicada como la primera, pero nada más empezar, un Nico Ojeda en estado de gracia marcaba el 4-2. El Voltregà acusó el golpe pero seguía creando peligro, como demostró Jordi Burgaya en el minuto 30 con un lanzamiento al larguero.

El Pons empezó a acariciar la victoria en el minuto 42, cuando Nuno Paiva, que había buscado el gol de forma incansable, encontró el premio con un gran remate que suponía el 5-2. Y en el 46, Nico Ojeda cerró su gran actuación al aprovechar un rechace a tiro de Nuno para marcar el 6-2. Rodríguez firmó el 6-3 a falta de dos minutos y Nico pudo anotar en el 49, pero erró una nueva falta directa.

Edu Amat: “Me voy muy contento con la actitud del equipo”

Edu Amat salió satisfecho con la victoria y el trabajo de sus jugadores. “He visto muy bien al equipo. Teníamos la incógnita después de tantos días sin competir y al principio ya hemos demostrado la mentalidad que tiene este equipo. Teníamos muy claro que queríamos los tres puntos y hemos salido desde el principio a por ellos. Nos hemos puesto 2-0. El equipo ha hecho un buen partido a nivel global, aunque hay cosas que mejorar y que en otros partidos nos pueden costar más caro, pero me voy muy contento de la actitud que ha tenido el equipo durante los 50 minutos”, destacó.Sobre ser cabezas de serie en la Copa dijo: “Sabíamos que dependíamos de nosotros para serlo de serie y que había que sumar los seis puntos –Voltregà y Alcoi–, así que no nos cambia nada lo que hiciera el Igualada (que ganó su partido). Queremos ser cabezas de serie en la Copa y para ello hay que ir a Alcoi a ganar. Tenemos tres puntos más y eso es positivo”. Destacó también la capacidad goleadora que una vez más demostró el equipo, segundo máximo anotador.