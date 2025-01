El Pons s'exhibeix

El Pons Lleida va obrir l’any amb una exhibició davant del Voltregà (6-3), que li permet atansar-se al seu objectiu de ser cap de sèrie a la Copa del Rei, torneig per al qual ja es va classificar fa diverses jornades. Depèn de si mateix per aconseguir-ho, ja que assegurarà la quarta plaça si guanya diumenge vinent a Alcoi, encara que també ho aconseguirà si l’Igualada no venç a la pista del Vilafranca. El Pons va saltar a la pista de l’Onze de Setembre sabent que aquest objectiu hauria d’esperar, ja que l’Igualada va guanyar dissabte el Caldes (3-2). Però necessitava imposar-se per mantenir la quarta posició i dependre de si mateix en l’última jornada de la primera volta. Va buscar aquest objectiu des del primer segon i només li van caldre tres minuts per veure’s amb un 2-0 en el marcador.

Als 40 segons Jordi Badia va fer la primera rematada a la porteria defensada per l’ex-Llista Oriol Codony i, als dos minuts, una targeta blava a Jordi Burgaya va permetre un llançament directe que Nico Ojeda va transformar en l’1-0. L’argentí va anotar ahir quatre gols, amb la qual cosa ja en porta 15 a la Lliga, liderant la taula de golejadors al costat dels blaugranes Ferran Font i Pablo Álvarez. El Pons Lleida, amb 46 gols, després del 6-3 d’ahir, és el segon equip que més n’anota, només superat pel líder Barça, que en porta 67. Tan sols un minut després d’obrir el marcador, el també argentí Fran Tombita Torres va connectar una gran rematada a l’àrea petita que va suposar el 2-0. Edu Amat ja havia advertit que el Voltregà, malgrat la seua mala classificació, seria un rival difícil com delata la plantilla amb tant de jugadors de qualitat de què disposa i, als 9 minuts, va retallar distàncies amb un gol d’Àlex Rodríguez.

La diana no va afectar els lleidatans, conscients del bon moment en què es troben aquesta temporada, i van continuar pressionant la meta d’un rival que es mostrava perillós en cada una de les seues arribades. Darío Giménez, que va jugar malgrat ser dubte les hores prèvies, hauria pogut marcar en el minut 13 i, al 17, va estavellar una bola al pal. Dos minuts després, Nuno Paiva també va disposar d’una altra ocasió. El Pons Lleida era conscient que havia de sentenciar el matx. El 3-1 va arribar gràcies a una altra falta directa, aquest cop per blava a Gerard Teixidó. Nico Ojeda va tornar a transformar-la en gol (21’). Però a la següent acció Burgaya va aprofitar un rebot per marcar el 3-2. Podria haver empatat el Voltregà a l’últim segon amb un llançament directe per blava a Nuno Paiva, però Àlex Rodríguez va fallar el tret.

La segona part es preveia tan complicada com la primera, però tot just començar un Nico Ojeda en estat de gràcia marcava el 4-2. El Voltregà va acusar el cop però continuava creant perill, com va demostrar Jordi Burgaya en el minut 30 amb un llançament al travesser. El Pons va començar a acariciar la victòria en el 42, quan Nuno Paiva, que havia buscat el gol de forma incansable, va trobar el premi amb una gran rematada per al 5-2. I al 46 Nico Ojeda va tancar la seua gran actuació a l’aprofitar un rebuig a tret de Nuno per marcar el 6-2. Rodríguez va firmar el 6-3 a falta de dos minuts i Nico hauria pogut anotar al 49, però va fallar una nova falta directa.

Edu Amat: “Me’n vaig molt content amb l’actitud de l’equip”

Edu Amat va sortir satisfet amb la victòria i el treball dels seus jugadors: “He vist molt bé l’equip. Teníem la incògnita després de tants dies sense competir i al principi ja hem demostrat la mentalitat que té aquest equip. Teníem molt clar que volíem els tres punts i hem sortit des del principi a buscar-los.” “Ens hem posat 2-0. L’equip ha fet un bon partit a nivell global, encara que hi ha coses a millorar i que en altres partits ens poden costar més cares, però me’n vaig molt content de l’actitud que ha tingut l’equip durant els 50 minuts”, va destacar. Sobre ser caps de sèrie a la Copa, va dir: “Sabíem que depeníem de nosaltres per ser-ho de sèrie i que calia sumar els sis punts –Voltregà i Alcoi–, així que no ens canvia res el que fes l’Igualada (que va guanyar el seu partit). Volem ser caps de sèrie a la Copa i per a això cal anar a Alcoi a guanyar. Tenim tres punts més i això és positiu.”L’entrenador va destacar també la capacitat golejadora que una vegada més va demostrar l’equip, segon màxim anotador.