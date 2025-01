Pierre Oriola: “La salvación estará muy cara, en 11 o 12 victorias”

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Pierre Oriola, uno de los veteranos del Hiopos Lleida y curtido en mil batallas, no tuvo reparos en reconocer ayer que la derrota sufrida el sábado ante el Girona “fue un golpe duro para todos”, ya que en su opinión “era un partido muy importante porque era dejar a un rival bastante descolgado respecto a nosotros y dejar un poco atrás la zona de abajo, pero no lo conseguimos y el equipo quedó tocado”, aseguró.

No obstante, el pívot de Tàrrega aboga por mirar hacia adelante porque vislumbra una lucha por la permanencia muy fuerte, y más tras la victoria del Girona del martes que ha apretado más la zona de abajo. “La salvación estará muy cara como cada año. Si haces cálculos estará en 11 o 12 victorias, no lo sé, pero será muy difícil y, además, en la segunda vuelta la mayoría de los rivales de nuestra liga los tenemos fuera de casa, por eso debemos centrarnos en ir semana tras semana, trabajar bien y ganar partidos”, señaló el tarraguense, que puntualizó: “por abajo no diría un equipo claro para bajar. Hay seis o siete que lucharemos por no descender, pero será una guerra, y el que tenga más tranquilidad, madurez y experiencia tendrá más opciones. Pero esto va de ganar partidos, porque si no se ganan esta Liga es tan jodida que si pierdes dos estás abajo y si ganas dos vuelves a estar mirando hacia arriba”.

Oriola tampoco considera alarmantes las últimas derrotas, ya que “no tenemos que perder de vista que somos un recién ascendido, que llevamos cinco victorias y estamos fuera del descenso”, aunque reconoció que hay muchas cosas a mejorar, sobre todo, dijo, “los inicios de los partidos, debemos comenzar de otra manera. Nos pasó el día de Coruña y también contra el Girona. No comenzamos con la energía y el ritmo que necesitamos y luego vamos a remolque durante todo el partido, tirando de épica para remontar y no todos los partidos se pueden remontar”.

“Nosotros no ganaremos los partidos por talento, no iremos a ganar con 90 o 100 puntos. Tenemos calidad suficiente para meter puntos, pero esa no debe de ser nuestra identidad, debe ser la de la defensa. Somos la décima mejor de la Liga, que confirma que estamos haciendo bien las cosas, pero hay otros factores que hacen que el equipo no acabe de funcionar, como las pelotas perdidas y el tema del rebote defensivo, nuestra asignatura pendiente”, afirmó.

El equipo que menos anota de 2 y el segundo que más triples mete

El Hiopos Lleida acumula unas estadísticas acorde con la irregularidad que está mostrando hasta la fecha. A nadie le sorprende que actualmene sea el segundo equipo de la Liga que más triples firma por partido, 10,5 de media, solo superado por el Valencia (13,5), pero a su vez es el que menos anota de dos puntos, con solo 18 canastas acertadas por encuentro. Asimismo, es el tercero en recuperaciones (9) y el séptimo en asistencias, pero es el quinto que más balones pierde (14,6). En rebotes también hay diferencia, ya que es el quinto en capturas ofensivas (11,3) pero el decimocuarto en defensa (23,4).

Granada y Coruña caen ante Madrid y Baskonia y siguen con cuatro victorias

El Saski Baskonia supueró por un amplio 114-66 al Leyma Coruña y mantiene vivas sus opciones por meterse en la próxima Copa del Rey, mientras que el Real Madrid ganó por 79-84 en su visita a la pista del Coviran Granada, con remontada ‘in extremis’ incluida, en dos partidos correspondientes a la jornada 14 de la Liga Endesa. Estos resultados mantienen a gallegos y andaluces con cuatro victorias, a una del Hiopos Lleida.En el Fernando Buesa Arena, los vitorianos solo sufrieron en el inicio, pues se pusieron por delante en cuanto Timothé Luwawu-Cabarrot y Chima Moneke anotaron sus primeros puntos. De hecho, a la conclusión del primer cuarto ya iba el Baskonia 22-12 arriba. La renta vitoriana creció y creció hasta irse al descanso con un 55-23 que dejó todo visto para sentencia.Mucho más sufrida fue la victoria del Real Madrid. Noua y Bamforth comandaron el ataque del Granada, que gozó de rentas de casi 10 puntos. Pero después de verse 53-38 abajo mediado el tercer periodo, el conjunto blanco se recompuso de la mano de Campazzo y Hezonja, culminando la remontada. La victoria sitúa al Madrid tercero con 11 victorias, empatado con La Laguna Tenerife.