Pierre Oriola: “La salvació de l'ACB estarà molt cara, en 11 o 12 victòries”

Pierre Oriola, un dels veterans de l’Hiopos Lleida i acostumat a mil batalles, no va tenir objeccions al reconèixer ahir que la derrota soferta dissabte davant del Girona “va ser un cop dur per a tots”, ja que segons la seua opinió “era un partit molt important perquè era deixar un rival bastant despenjat respecte a nosaltres i deixar una mica enrere la zona de baix, però no ho vam aconseguir i l’equip va quedar tocat”, va assegurar.

No obstant, el pivot de Tàrrega advoca per mirar cap endavant perquè entreveu una lluita per la permanència molt forta, i més després de la victòria del Girona de dimarts que ha estret més la zona de baix. “La salvació serà molt cara com cada any. Si fas càlculs estarà en 11 o 12 victòries, no ho sé, però serà molt difícil i, a més, en la segona volta la majoria dels rivals de la nostra lliga els tenim fora de casa, per això hem de centrar-nos a anar setmana rere setmana, treballar bé i guanyar partits”, va assenyalar el targarí, que va puntualitzar: “Per baix no diria un equip clar per baixar. N’hi ha sis o set que lluitarem per no descendir, però serà una guerra, i el que tingui més tranquil·litat, maduresa i experiència tindrà més opcions. Però això va de guanyar partits, perquè si no es guanyen aquesta Lliga és tan fotuda que si en perds dos ets a baix i si en guanyes dos tornes a mirar cap a dalt.”

Oriola tampoc no considera alarmants les últimes derrotes, ja que “no hem de perdre de vista que som un acabat d’ascendir, que portem cinc victòries i estem fora del descens”, malgrat que va reconèixer que “hi ha moltes coses a millorar”, sobretot, va assenyalar, “els inicis dels partits, hem de començar d’una altra manera. Ens va passar el dia del Corunya i també contra el Girona. No comencem amb l’energia i el ritme que necessitem i després anem a remolc durant tot el partit, tirant d’èpica per remuntar i no tots els partits es poden remuntar”.

“Nosaltres no guanyarem els partits per talent, no anirem a guanyar amb 90 o 100 punts. Tenim prou qualitat per posar punts, però aquesta no ha de ser la nostra identitat, ha de ser la de la defensa. Som la desena millor de la Lliga, que confirma que estem fent bé les coses, però hi ha altres factors que fan que l’equip no acabi de funcionar, com les pilotes perdudes i el tema del rebot defensiu, la nostra assignatura pendent”, va afirmar.

L’equip que menys anota de dos i el segon que més triples posa

L’Hiopos Lleida acumula unes estadístiques d’acord amb la irregularitat que està mostrant fins a la data. A ningú no li sorprèn que actualment sigui el segon equip de la Lliga que més triples firma per partit, 10,5 de mitjana, només superat pel València (13,5), però al seu torn és el que menys anota de dos punts, amb només 18 cistelles encertades per partit. Així mateix, és el tercer en recuperacions (9) i el setè en assistències, però és el cinquè que més pilotes perd (14,6). En rebots també hi ha diferència, ja que és el cinquè en captures ofensives (11,3) però el catorzè en defensa (23,4).