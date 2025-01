Dura prueba de supervivencia

Publicado por Sergi Caufapé Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida afronta hoy (12.30) un duro test de supervivencia, ya que se enfrenta al UCAM Murcia y al Palacio de Deportes, una de las pistas más ‘calientes’ de la Liga ACB junto al Barris Nord. El conjunto que dirige Gerard Encuentra quiere terminar con su mala dinámica de resultados, tres derrotas seguidas que le mantienen cerca de los puestos de descenso, a los que incluso podría caer si se dan una serie de resultados. Si ya es complicado ganar al UCAM en su pista (4 de sus 6 triunfos), Encuentra no puede contar con Hasbrouck, aunque la lesión del escolta estadounidense ha permitido la entrada en la convocatoria del pívot trinitense Johnny Hamilton, que podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Hiopos Lleida. “Todavía le falta ritmo de competición y acabar de ponerse en forma, pero aprovechando la lesión de Kenny creemos que es un buen momento para que entre”, señaló el técnico el viernes.

Encuentra quiere que hoy el Hiopos Lleida de un paso adelante después de las tres derrotas consecutivas y especialmente después de la última contra el colista Girona, que dejó malas sensaciones. “La sensación que he tenido es de que el equipo ha olvidado rápido lo sucedido y se ha puesto el mono de trabajo para centrarse en Murcia”, dijo. Enfrente, un UCAM Murcia que tampoco pasa por sus mejores momentos, a pesar de tratarse del actual subcampeón de la Liga. El equipo de Alfonso ‘Sito’ Alonso solo ha ganado uno de sus últimos 7 partidos, contra el Granada (84-81), acumula dos derrotas seguidas (Unicaja y Manresa) y tiene una victoria de margen sobre los leridanos. “Esto va de la energía durante la puesta en escena, y no podemos ser un equipo que piense que ‘ya nos pondremos’, tenemos que salir puestos desde el minuto 1. Siempre llegamos a la media parte perdiendo, siempre por debajo, y tenemos que intentar conseguir desde el inicio que los dos primeros periodos sean más sólidos”, dijo Encuentra, que no logra una victoria lejos del Barris Nord desde el 27 de octubre, en la pista del Breogán.

“La obligación no tendría que ir ligada a nuestro nombre en ninguna competición. Ansiedad y obligación no tienen por qué tener ninguna los jugadores. Creo que poco a poco tienen que ir disipando ese estado para volver al normal. El acierto es una cosa secundaria que viene y va, y lo importante es hacer las cosas que son posibles hacer siempre, como el esfuerzo y la energía, que son obligatorias cada día que entrenas o juegas”, manifestó Alonso, entrenador del UCAM Murcia sobre el estado de su equipo después de ser uno de los ausentes en la Copa. Con todos los jugadores disponibles, Alonso deberá descartar a dos, mientras que Birgander es la única duda. “Va a depender de cómo veamos su estado físico para que nos pueda ayudar. Él sabe que es una pieza fundamental para el equipo y de juego colectivo a nivel ofensivo”, señaló. Sobre el Hiopos Lleida, el técnico destacó “la capacidad de juego y la intensidad de un grupo formado por jugadores versátiles” y remarcó la necesidad de “ser superiores en casa al rival en cualquier aspecto físico” como clave para ganar.

Hamilton, ante su primer partido después de 7 meses

Una de las atracciones del partido de hoy en el Palacio es la posibilidad de ver en acción a Johnny Hamilton, que fichó por el Hiopos Lleida a mediados de octubre pero que no ha podido entrar en una convocatoria hasta ahora por una lesión y su recuperación de forma física. Su respuesta en la pista es una incógnita, teniendo en cuenta que su último partido fue el 15 de junio del año pasado, cuando disputó la final de consolación de la Liga de Campeones de Asia con el Shahrdari Gorgan de Irán.

Clara derrota del Granada y el Andorra no suma

El Granada encajó ayer un duro golpe en su visita a la pista del líder Valencia (120-94) y sigue con 4 victorias, a una del Hiopos Lleida. Por su parte, el Andorra no sumó después de caer frente al Joventut (93-86) y continúa igualado con los de Gerard Encuentra. Mientras, el Bilbao cayó por un ajustado 81-86 frente al Unicaja, que dominaba por 17 puntos (53-70) al final del tercer cuarto. Finalmente, el Manresa está a un paso de la Copa del Rey después de imponerse en la pista del Zaragoza (92-93).