Tropiezo doloroso

El Vila-sana sufrió ayer una dolorosa derrota ante el Telecable Gijón (1-4), que le aparta de la cabeza de la clasificación, que ahora ocupan empatadas a 30 puntos el equipo asturiano y el Palau de Plegamans, que no perdonó en su visita a Manlleu (1-4). Este tropiezo obliga a las jugadoras que entrena Lluís Rodero a ganar el martes en la pista del Palau de Plegamans, si no quiere descolgarse del liderato, en una temporada en la que al no haber play off cada punto perdido es una herida que aleja al equipo de la posibilidad de ganar la Liga.

En un partido tan trascendental, el Vila-sana estuvo lejos de su mejor versión y su inicio ya no fue bueno. El Telecable Gijón saltó a la pista con más intensidad y se hizo con el control del encuentro desde el primer minuto. Suyas fueron las primeras aproximaciones a puerta, mientras que al equipo local le costaba incluso mantener la posesión de la bola.

Pese a estas primeras malas sensaciones fue el Vila-sana el equipo que abrió el marcador. Habían pasado solamente cinco minutos, cuando Dana Antón se hizo con la bola en el centro de la pista, avanzó hacia la meta asturiana y antes de entrar al área lanzó un potente remate ante el que nada pudo hacer Fernanda Hidalgo y que supuso el 1-0 para las del Pla d’Urgell.

El gol parecía que podía provocar un cambio de guión y durante unos minutos el Vila-sana se hizo con el control del juego, aunque el Gijón pareció no acusar el golpe y también generaba peligro a la contra. El ritmo del partido era alto, aunque sin ocasiones claras ante ambas porterías. Vila-sana y Gijón se conocen muchísimo, fruto de muchas batallas en guerras importantes, y saben de la importancia de no perder la compostura.

Estaba claro que el equipo de Lluís Rodero necesitaba un segundo gol que le diera tranquilidad, pero este se resistía. Pudo conseguirlo Luchi Agudo en una buena acción ofensiva en el minuto 17, aunque el encuentro seguía avanzando, las defensas se imponían en ambos bandos y las porteras frenaban sin problemas las pocas ocasiones en que debían intervenir. El arbitraje, con un criterio desequilibrado, tampoco ayudaba. Así, se llegó al descanso con la esperanzadora ventaja mínima para el equipo del Pla d’Urgell.

La segunda parte empezó mejor para el Vila-sana, que salió con mejor actitud y parecía tener el control de la bola. Pero fue el equipo asturiano el que se encontró con el gol. Nuria Obeso lanzó un disparo que no pudo detener Sandra Coelho y que supuso el 1-1 en el minuto 28.

El Vila-sana seguía lejos de su mejor versión y sufría mucho ante un Telecable Gijón más sólido, que se mantenía firme en defensa y que atacaba con peligro. Maria Igualada tuvo el gol cerca con un remate en el minuto 30 y Sandra Coelho también lo impidió con otra buena intervención en el minuto 35. Demasiados apuros para el equipo leridano, que no encontraba la manera de llegar con claridad a la meta asturiana.

El encuentro se acercaba a sus diez últimos minutos y el empate parecía ser un mal menor, si alguna acción aislada de las del Pla no lo remediaba. Pero no solo el gol seguía siendo esquivo para el Vila-sana, sino que el Gijón, por medio de su figura, Sara Roces, dio la vuelta al marcador con un remate que suponía el 1-2 en el minuto 41.

El gol hizo daño a las leridanas, que mientras le dabanvueltas a cómo ello había sido posible, encajaron un nuevo golpe. Fue de nuevo Sara Roces la que superó a Sandra Coelho para colocar el 1-3 en el marcador en el minuto 41.

Con el reloj jugando en contra de los intereses del Vila-sana, el Telecable Gijón se encontraba cómodo y no pasaba apuros, mientras que el equipo local caía en la precipitación, no lograba encontrar acciones claras de ataque y sus remates eran forzados y sin problemas para la guardameta asturiana.

Con el partido dando sus últimos coletazos y pendientes de que un remate salvador pudiera dar esperanza a las leridanas, lo que llegó fue un nuevo tanto del Telecable Gijón. A falta de poco más de tres minutos para el final Nuria Obeso hacía más grande la herida y situaba un doloroso 1-4 que apea al Vila-sana de la cabeza de la tabla –que compartía con las asturianas y el Palau de Plegamans– y obliga al equipo de Rodero a comoeter pocos errores si no quiere perder sus opciones de poder conseguir el título de Liga

El equipo afronta ahora una semana clave, con visita liguera el martes el Palau de Plegamans y partido de Champions el sábado en casa ante el Manlleu.

Rodero: “Hemos cometido muchos errores, no ha sido nuestro día”

Lluís Rodero salió del partido molesto por la actuación arbitral, pero admitió que “lo hemos perdido nosotros, porque hemos cometido muchos errores. No ha sido nuestro día”, explicó. “No hemos conseguido hacer nuestro juego, no hemos estado bien en defensa y delante tampoco hemos presionado como debíamos”, añadió. “Nos ha costado mucho entrar en el partido y además el arbitraje ha sido muy permisivo con el Gijón, no ha aplicado el mismo criterio, pero el partido lo hemos perdido nosotras”, reitró.Aunque el Vila-sana se adelantó en la primera parte, Rodero reconoció que tampoco estuvieron bien en este periodo. “Aunque hemos marcado primero tampoco hemos estado bien en la primera mitad. Hubiéramos necesitado un segundo gol, pero no lo hemos sabido marcar”, señaló.“En la segunda parte hemos salido mejor a la pista, pero después de que nos han empatado hemos cometido muchos errores”. Confía en que no les afecte para el martes ya que este equipo siempre se levanta cuando se cae”.