Ensopegada dolorosa

El Vila-sana va patir ahir una dolorosa derrota contra el Telecable Gijón (1-4), que l’aparta del cap de la classificació, que ara ocupen empatades a 30 punts l’equip asturià i el Palau de Plegamans, que no va perdonar en la visita a Manlleu (1-4). Aquesta entrepussada obliga les jugadores que entrena Lluís Rodero a guanyar dimarts a la pista del Palau de Plegamans si no vol despenjar-se del liderat, en una temporada en què al no haver-hi play-off cada punt perdut és una ferida que allunya l’equip de la possibilitat de guanyar la Lliga.

En un partit tan transcendental, el Vila-sana va estar lluny de la seua millor versió i el principi ja no va ser bo. El Telecable Gijón va saltar a la pista amb més intensitat i va obtenir el control del partit des del primer minut. Seues van ser les primeres aproximacions a porta, mentre que a l’equip local li costava fins i tot mantenir la possessió de la bola. Malgrat aquestes primeres males sensacions va ser el Vila-sana l’equip que va obrir el marcador. Havien passat només cinc minuts, quan Dana Antón va controlar la bola al centre de la pista, va avançar cap a la meta asturiana i abans d’entrar a l’àrea va llançar una potent rematada davant la qual res no va poder fer Fernanda Hidalgo i que va suposar l’1-0 per a les del Pla d’Urgell. El gol semblava que podia provocar un canvi de guió i durant uns minuts el Vila-sana va aconseguir el control del joc, tot i que el Gijón va semblar no acusar el cop i també generava perill a la contra. El ritme del partit era alt, malgrat que sense ocasions clares davant les dos porteries. Vila-sana i Gijón es coneixen moltíssim, fruit de moltes batalles en guerres importants, i coneixen la importància de no perdre les maneres.

Estava clar que l’equip de Lluís Rodero necessitava un segon gol que li donés tranquil·litat, però aquest es resistia. L’hauria pogut marcar Luchi Agudo en una bona acció ofensiva en el minut 17, i encara que el partit continuava avançant, les defenses s’imposaven en tots dos bàndols i les porteres frenaven sense problemes les poques ocasions en què havien d’intervenir. L’arbitratge, amb un criteri desequilibrat, tampoc no ajudava. Així, es va arribar al descans amb l’esperançador avantatge mínim per a l’equip del Pla d’Urgell.

La segona part va començar millor per al Vila-sana, que va sortir amb una actitud més bona i semblava tenir el control de la bola. Però va ser l’equip asturià el que es va trobar amb el gol. Nuria Obeso va llançar un tir que no va poder aturar Sandra Coelho i que va suposar l’1-1 en el minut 28.

El Vila-sana seguia lluny de la seua millor versió i patia molt davant d’un Telecable Gijón més sòlid, que es mantenia ferm en defensa i que atacava amb perill. Maria Igualada va tenir el gol a prop amb una rematada en el minut 30 i Sandra Coelho també ho va impedir amb una altra bona intervenció en el minut 35. Massa conflictes per a l’equip lleidatà, que no trobava la manera d’arribar amb claredat a la meta asturiana.

El partit s’atansava als deu últims minuts i l’empat semblava un mal menor, si alguna acció aïllada de les del Pla no ho remeiava. Però no només el gol continuava sent esquiu per al Vila-sana, sinó que el Gijón, per mitjà de la seua figura, Sara Roces, va capgirar el marcador amb una rematada que suposava l’1-2 en el minut 40.

El gol va fer mal a les lleidatanes, que mentre intentaven comprendre com això havia estat possible, van encaixar un nou cop. Va ser de nou Sara Roces la que va superar Sandra Coelho per col·locar l’1-3 al marcador en el minut 41. Amb el rellotge jugant en contra dels interessos del Vila-sana, el Telecable Gijón es trobava còmode i no passava conflictes, mentre que l’equip local queia en la precipitació, no aconseguia trobar accions clares d’atac i les rematades eren forçades i sense problemes per a la portera asturiana.

Amb el partit fent els darrers cops de cua i pendents que un gol salvador pogués donar esperança les lleidatanes, el que va arribar va ser una nova diana del Telecable Gijón. A falta de poc més de tres minuts per al final, Nuria Obeso feia més gran la ferida i situava un dolorós 1-4 que retira el Vila-sana del capdamunt de la taula –que compartia amb les asturianes i el Palau de Plegamans– i obliga l’equip de Rodero a cometre ben pocs errors si no vol perdre les opcions de poder aconseguir el títol de Lliga.

L’equip afronta ara una setmana clau, amb visita de lliga dimarts al Palau de Plegamans i partit de Champions dissabte a casa davant del Manlleu.

Rodero: “Hem comès molts errors, no ha estat el nostre dia”

Lluís Rodero va sortir del partit molest per l’actuació arbitral, però va admetre que “l’hem perdut nosaltres, perquè hem comès molts errors. No ha estat el nostre dia”, va explicar. “No hem aconseguit fer el nostre joc, no hem estat bé en defensa i davant tampoc no hem pressionat com calia”, va afegir. “Ens ha costat molt entrar en el partit i a més l’arbitratge ha estat molt permissiu amb el Gijón, no ha aplicat el mateix criteri, però el partit l’hem perdut nosaltres”, va reiterar.Tot i que el Vila-sana es va avançar a la primera part, Rodero va reconèixer que tampoc no van estar bé en aquest període. “Malgrat que hem marcat primer tampoc hem estat bé a la primera meitat. Hauríem necessitat un segon gol, però no l’hem sabut marcar”, va assenyalar.“A la segona part hem sortit millor a la pista, però després que ens han empatat hem comès molts errors”. Confia que no els afecti de cara a dimarts ja que “aquest equip sempre s’aixeca quan cau”.