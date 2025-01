Un ejemplo de superación

“Me llegaron a decir que quizás no volvería a poder jugar a hockey”. Laia Pagès, portera de 20 años del Pons Lleida de la Segunda Catalana Femenina, vuelve a defender la portería tras once largos meses recuperándose una grave lesión de ligamentos cruzados y menisco. El pasado fin de semana volvió a la competición en el partido que enfrentó a su equipo con el Vila-sana. “Fue curiosamente el equipo ante el que me lesioné estando en el Alpicat en Nacional Catalana. Una jugadora me cayó encima, pero en un primer momento el médico no sabía con certeza lo que tenía. Yo solo sabía que no podía jugar porque el dolor era insoportable”, recuerda. Era marzo y fue cuatro meses después, tras diversas exploraciones, cuando le dijeron que debía entrar en quirófano. “Lo alargué hasta junio porque tenía exámenes en la universidad. Me dijeron que tenía el menisco roto y que estaría un mes de baja, y salí operada también de ligamentos cruzados y ocho meses de recuperación”, explica esta jugadora nacida en Tàrrega, que tuvo que irse primero al Vila-sana porque en su localidad no había equipos femeninos, luego se trasladó al Igualada y finalmente recaló en el Alpicat, donde ascendió y jugó una temporada en OK Liga, todo un hito para el club.

“Ascendimos como campeonas de Nacional Catalana y descendimos de OK Liga por un punto. Estuve en Alpicat cinco años y la temporada pasada tras lesionarme vine al proyecto del Pons Lleida porque me gustó mucho”, explica.

No olvidará su redebut el pasado fin de semana. “Salí a parar una falta en la primera parte a Dana Antón, que juega en OK Liga con el Vila-sana, y luego ya jugué toda la segunda parte. Perdimos, pero las sensaciones personales fueron muy buenas. Han sido once meses de lucha y de altibajos, pero he tenido el apoyo del club y de mis entrenadores (Pol Besora y Sergi Duch) y la conclusión es que hay que tirar adelante”.