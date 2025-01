El Vila-sana busca ante el Manlleu acercarse al liderato

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana, que recuperó el pulso en la OK Liga tras derrotar el martes a domicilio al hasta entonces líder Palau de Plegamans (1-2), recibe hoy (19.00) al Manlleu en la Champions con el objetivo de sumar su segunda victoria en la competición y, de paso, intentar asaltar el liderato. Este hecho se produciría si el equipo del Pla d’Urgell gana su partido y el Fraga pierde con el Palau en el otro duelo del grupo B. Habría un triple empate a 6 puntos, mientras que el Manlleu quedaría descolgado sin conocer aún la victoria.

El equipo que dirige Lluís Rodero salió muy reforzado esta semana tras su triunfo en la pista del Palau, al que también derrotó en la segunda jornada de la competición europea (3-1). de esta forma, olvidó el doloroso tropiezo del pasado fin de semana en casa ante el Telecable Gijón por 1-4.

El rival de hoy de las leridanas, el Manlleu, es quinto en la OK Liga detrás de los cuatro favoritos (Gijón, Vila-sana, Fraga y Palau), pero en Europa busca su primer triunfo para seguir con opciones de ir a la Final Four. De ahí que el técnico del Vila-sana Lluís Rodero advierta del peligro de confiarse. “Tenemos un rival delante que no nos lo pondrá fácil. Puede pensarse que es el más flojo del grupo, pero es un gran rival. Debemos hacer bien el trabajo, dar un paso adelante y conseguir los tres puntos”. Además, por caprichos del calendario, el siguiente fin de semana, el día 25 sábado, el Vila-sana volverá a recibir al Manlleu en la OK Liga (13.00).

Por su parte, el Esneca Fraga, que figura en el mismo grupo que el Vila-sana, recibe hoy al Palau de Plegamans (19.30) con la intención de consolidar su liderato. Las del Bajo Cinca encabezan el grupo B con 6 puntos.

El Alpicat visita a un rival directo

El Lleida.net Alpicat visita hoy la pista del Caldes (20.00), un rival directo por la permanencia, en su segundo desplazamiento consecutivo tras caer la pasada jornada en el feudo del Noia (1-0). El equipo leridano, que está compitiendo muy bien en su debut en la máxima categoría, es décimo con 12 puntos, mientras que el Caldes es duodécimo con 10. Según el técnico del Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito, “el Caldes nos planteará un partido muy complicado porque no están en una buena dinámica y seguro que quieren revertir su situación ganándonos”.