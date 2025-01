“Miramos el mercado para mejorar la plantilla”

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra reconoció ayer en vísperas de recibir mañana al Gran Canaria en el Barris Nord (12.30) que están inmersos en el mercado buscando refuerzos para dar un salto de calidad, sobre todo en el juego interior, donde uno de los nombres que suenan es el de James Nnaji, como avanzó SEGRE el pasado jueves. “Estamos mirando el mercado para mejorar la plantilla. Si aparece algún jugador que creemos que nos pueda hacer mejorar y poder competir mejor lo intentaremos cerrar”, dijo el técnico, que también quiso matizar que no están mirando el mercado a raíz de las “últimas derrotas”, sino que “lo estamos haciendo durante toda la temporada. Salía esta semana que me había reunido con el presidente y con Joaquín (Prado), pero nos reunimos cada semana para hablar, no es algo motivado por la dinámica que llevamos, sino que lo hacemos siempre”.

Pese a las cuatro derrotas que lleva seguidas, algo que ocurre por segunda vez, Encuentra destacó el trabajo y la implicación de la plantilla en el día a día y aseguró que “la dinámica es buena, y si trabajas bien a diario acabas rompiendo esta mala racha. Cada día hacemos cosas mejor. Está claro que tenemos unas deficiencias que estamos intentando corregir entrando en el mercado para mejorar la plantilla. También podríamos haber sumado alguna victoria más y todo el mundo estaría un poco más tranquilo”. Y reiteró que “el equipo compite, tiene el ADN competitivo, pero es cierto que hay momentos en los partidos en los que nos pesa la presión de ganar y nos fallan cosas, pero el equipo está ahí luchando hasta el final. Nos falta un punto más de suerte y de calidad, pero ya sabemos lo que somos dentro de la Liga”.

“El equipo tiene el ADN competitivo, pero hay momentos en los que nos pesa la presión de ganar”

El técnico leridano reconoció también que en esta primera temporada en ACB está disfrutando y sufriendo “a partes iguales”, dijo, para añadir: “Lo disfruto porque me encanta lo que hago, soy pasión cuando entreno y me encanta, pero a la vez tienes ese punto de responsabilidad de querer hacerlo bien, de cumplir con el objetivo, y cuando no ganas te exiges más y sufres más, pero estoy gozando. Si fuera cuarto aún lo disfrutaría más, pero ahora toca ser conscientes de lo que somos dentro de la Liga, que internamente ya lo somos”.

Encuentra también lanzó un mensaje al entorno y pidió que se disfrute de esta experiencia que hacía dos décadas que Lleida no vivía. “Cada partido en el Barris Nord tiene que ser una fiesta. Hacía 20 años que no teníamos ACB en Lleida y lo tenemos que gozar porque no sabes lo que puede pasar, y todos juntos, que a veces nos falta un poco de perspectiva. Vas fuera de Lleida y el resto de equipos nos ven abajo, pero cuando nos ven competir nos felicitan porque esperaban menos de este Lleida. Aquí a veces tenemos una realidad desvirtuada, porque queremos, somos ambiciosos, y eso ya me gusta, pero hay que tener un punto de equilibrio y disfrutar porque es una Liga muy complicada y de momento no estamos en posiciones de descenso, que es nuestro objetivo esta temporada”, concluyó el técnico leridano, que para mañana solo tendrá la baja ya conocida de Kenny Hasbrouck.