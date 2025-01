Atascados en la Liga

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La trayectoria impecable que recorría el Barcelona, intratable en la Supercopa y en la Copa del Rey, se topó ayer con la realidad de la Liga donde sigue atascado, enredado en el orden del Getafe que resistió de todas las maneras a los intentos del conjunto azulgrana. El Barcelona, que ya suma cinco temporadas sin ganar en el Coliseum (las últimas cuatro con empate), no aprovechó el tropiezo del líder, el Atlético Madrid, derrotado en Leganes y cierra su jornada solo con un punto como botín que le deja aún a cinco del liderato.

El cuadro azulgrana llevaba cuatro visitas al Coliseum sin marcar, desde septiembre de 2019, pero rompió el maleficio en un abrir y cerrar de ojos. Si algo le sobra al equipo de Flick es contundencia y a los nueve minutos batió a David Soria en una jugada que inició Balde, que aceleró Pedri con un gran pase entre centrales a Koundé, que atacó al meta local. Soria pareció coger el balón pero tras dos o tres intentos, el francés estuvo atento y desde el suelo empujó el balón a la red. Había hecho lo más complicado el Barcelona en encuentros como este, abrir el camino de la victoria, derribar el argumento de su rival, un especialista en cerrar espacios y ralentizar el ritmo.

El Barça, que no marcaba en el Coliseum desde 2019, encadena su quinto curso sin ganar en Getafe

El tanto de Koundé echó por tierra el plan de Jose Bordalás, que reforzó la zaga con la presencia de Domingos Duarte. Cinco defensas y solo Christantus Uche en la punta. Adelantó las líneas pero descartó ir decidido a la caza de un rival con más calidad que tuvo el dominio pero que, con la ventaja, aflojó la intensidad. No era necesaria.

Raphinha, de cabeza en el segundo palo, tuvo el segundo gol pasada la media hora. Fue la acción clave, porque del posible 0-2 se pasó al 1-1. Se saltó el guión el Getafe y se encontró con la igualada en una buena combinación, con la defensa visitante descolocada. Un balón que le llegó a Luis Milla que encontró en la frontal a Carles Aleñà, que vio a Coba solo en el área. El almeriense empaló a gol y el meta Iñaki Peña respondió con una buena mano, pero atento estaba Mauro Arambarri que solo tuvo que empujar el balón a la red y establecer la igualada a diez del intermedio.

Aunque el partido estaba donde quería Bordalás, el Barcelona aceleró. Rober Lewandowski tuvo una clara ocasión, de cabeza, a pase de Balde pero no acertó, como tampoco Koundé y Araujo, que no acertaron a meter la cabeza, un gol que ya se cantaba. Regresó el partido tras el intermedio y entró el juego de manera alocada con una ocasión para cada equipo. Primero de Arambarri, que se rompió en el intento de remate, en una nueva combinación azulona que respondió el Barcelona con un ataque veloz que no culminó bien Lamine Yamal, muy marcado por los madrileños.

La entrada de Frankie de Jong y Dani Olmo arrinconó definitivamente al Getafe. Fue una cuestión de supervivencia, de resistir. No hubo noticias suyas en ataque mientras Domingos Duarte, Djene y Omar Alderete se multiplicaban. No había salida de balón para el conjunto azulón. Insistía el Barcelona y aguantaba como podía el Getafe. Frankie De Jong tuvo el tanto en sus botas con un disparo desde fuera del área que David Soria desvió a córner con una gran parada. Pedri asumió el mando y el liderazgo del Barcelona. Todo pasó por sus botas, pero nadie le acompañó y el partido entró por donde quiso el Getafe y el Barcelona se dejó dos puntos más en Liga que le alejan un poco más del título.

El Girona vio como le remontaba el Sevilla (1-2) que firmó en Montilivi su segunda victoria como visitante en esta temporada. Remontó el equipo andaluz con goles de Saúl Ñíguez y de Lukebakio, este en el minuto 88. Con esta victoria el Sevilla pone fin a una racha de tres partidos sin ganar y de seis derrotas seguidas ante el equipo gerundense. El Girona no pudo dar continuidad a sus victorias ante el Valladolid (3-0) y el Alavés (0-1).

El Sporting echa a un aficionado que hizo gestos racistas a un rival

El Sporting identificó y anunció la inmediata expulsión de un aficionado que al término del partido ante el Elche (1-1) realizó un gesto de índole racista hacia el jugador Bambo Diaby, según explicó el club en un comunicado oficial.El club gijonés reiteró su “condena de manera rotunda a cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia y lamenta profundamente la situación sufrida por Bambo Diaby”.El Sporting visualizó las imágenes de las cámaras del estadio, lo que le permitió identificar al abonado responsable de realizar el mencionado gesto racista “y procederá a la expulsión siguiendo los pasos pertinentes de la investigación en curso”.El Elche, a través de un comunicado oficial, condenó “firmemente” los gritos y actitudes racistas sufridas por Diaby durante el encuentro disputado ante el Sporting de Gijón. Según explicó la entidad, el defensor tuvo que soportar gestos ofensivos llegados desde la grada en los últimos minutos del partido.“Un comportamiento deleznable que no se debe permitir en ningún lugar del mundo y muchos menos en un escenario deportivo”, afirmó el Elche, que defendió su postura firme contra el racismo, la xenofobia y la violencia.