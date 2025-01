Embussats a la Lliga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La trajectòria impecable que recorria el Barcelona, intractable a la Supercopa i a la Copa del Rei, va topar ahir amb la realitat de la Lliga, on segueix embussat, enredat en l’ordre del Getafe, que va resistir de totes les maneres els intents del conjunt blaugrana. El Barcelona, que ja suma cinc temporades sense guanyar al Coliseum (les últimes quatre amb empat), no va aprofitar l’entrepussada del líder, l’Atlètic de Madrid, derrotat a Leganés, i tanca la seua jornada sols amb un punt com a botí que el deixa encara a cinc del liderat. El quadre blaugrana portava quatre visites al Coliseum sense marcar, des de setembre de 2019, però va trencar el malefici en un tres i no res. Si alguna cosa li sobra a l’equip de Flick és contundència i als nou minuts va batre David Soria en una jugada que va iniciar Balde, que va accelerar Pedri amb una gran passada entre centrals a Koundé, que va atacar el porter local. Soria va semblar agafar la pilota però després de dos o tres intents el francès va estar atent i des de terra va empènyer la pilota a la xarxa. Havia fet el més complicat el Barcelona en partits com aquest, obrir el camí de la victòria, enderrocar l’argument del rival, un especialista a tancar espais i alentir el ritme.

El gol de Koundé va tirar per terra el pla de Jose Bordalás, que va reforçar la saga amb la presència de Domingos Duarte. Cinc defenses i només Christantus Uche a la punta. Va avançar les línies però va descartar anar decidit a la caça d’un rival amb més qualitat que va tenir el domini però que, amb l’avantatge, va afluixar la intensitat. No era necessària. Raphinha, de cap al segon pal, va tenir el segon gol passada la mitja hora. Va ser l’acció clau, perquè del possible 0-2 es va passar a l’1-1. Es va saltar el guió el Getafe i es va trobar amb la igualada en una bona combinació, amb la defensa visitant descol·locada. Una pilota que li va arribar a Luis Milla que va trobar en la frontal Carles Aleñà, que va veure Coba sol a l’àrea. El d’Almeria va empalar a gol i el porter Iñaki Peña va respondre amb una bona mà, però atent estava Mauro Arambarri, que només va haver d’empènyer la pilota a la xarxa i establir la igualada a deu de l’intermedi.

Encara que el partit era on volia Bordalás, el Barcelona va accelerar. Rober Lewandowski va tenir una clara ocasió, de cap, a passada de Balde però no va encertar, com tampoc Koundé i Araujo, que no van aconseguir ficar el cap, en un gol que ja es cantava. Va tornar el matx després de l’intermedi i va entrar el joc de manera esbojarrada amb una ocasió per a cada equip. Primer d’Arambarri, que es va trencar en l’intent de rematada, en una nova combinació blava a què va respondre el Barcelona amb un atac veloç que no va culminar bé Lamine Yamal, molt marcat pels madrilenys. L’entrada de Frankie de Jong i Dani Olmo va arraconar definitivament el Getafe. Va ser una qüestió de supervivència, de resistir. No hi va haver notícies seues en atac mentre Duarte, Djene i Omar Alderete es multiplicaven. No hi havia sortida de pilota per al conjunt blau. Insistia el Barcelona i aguantava com podia el Getafe. Frankie De Jong va tenir el gol a les seues botes amb un tret des de fora de l’àrea que David Soria va desviar a córner amb una gran parada. Pedri va assumir el comandament i el lideratge del Barcelona. Tot va passar per les seues botes, però ningú no el va acompanyar i el partit va entrar per on va voler el Getafe i el Barcelona es va deixar dos punts més a la Lliga que l’allunyen una mica més del títol.

El Girona va veure com li remuntava el Sevilla (1-2), que va firmar a Montilivi la segona victòria com a visitant aquesta temporada. Va remuntar l’equip andalús amb gols de Saúl Ñíguez i de Lukebakio, aquest en el 88. Amb la victòria, el Sevilla posa fi a una ratxa de tres partits sense guanyar i sis derrotes seguides contra els gironins. El Girona no va poder donar continuïtat a les victòries davant del Valladolid (3-0) i l’Alabès (0-1).

L’Sporting fa fora un aficionat que va fer gestos racistes a un rival

L’Sporting va identificar i va anunciar la immediata expulsió d’un aficionat que al final del partit davant de l’Elx (1-1) va realitzar un gest d’índole racista cap al jugador Bambo Diaby, segons va explicar el club en un comunicat oficial.Elclub de Gijón va reiterar la seua “condemna de manera rotunda a qualsevol tipus de comportament que impliqui racisme, xenofòbia o violència i lamenta profundament la situació soferta per Bambo Diaby”.L’Sporting va visualitzar les imatges de les càmeres de l’estadi, cosa que li va permetre identificar l’abonat responsable de realitzar l’esmentat gest racista “i procedirà a l’expulsió seguint els passos pertinents de la investigació en curs”.L’Elx, a través d’un comunicat oficial, va condemnar “fermament” els crits i les actituds racistes patides per Diaby durant el matx disputat davant de l’Sporting de Gijón. Segons va explicar l’entitat, el defensor va haver de suportar gestos ofensius arribats des de la grada en els últims minuts del partit.“Un comportament menyspreable que no s’ha de permetre en cap lloc del món i molts menys en un escenari esportiu”, va afirmar l’Elx, que va defensar la seua postura ferma contra el racisme, la xenofòbia i la violència.