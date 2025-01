¡El Barça, a octavos!

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona derrotó ayer al Benfica (4-5) en el Estádio da Luz, en la séptima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo loco con remontada azulgrana con un postrero gol de Raphinha en la última jugada, para sellar el billete directo a los octavos de final de esta Champions donde el Barça tiene pegada y la fortuna que le esquiva últimamente en LaLiga.

Partido completamente loco, con 9 goles, 3 penaltis, varios errores clamorosos en ambos bandos y la sensación de que tanto Benfica como Barça podían ganar. Pero el triunfo, con esa remontada de un Barça que perdía 4-2 en el minuto 77 y que tuvo en los cambios tácticos de Flick una de las claves del éxito, deja al Barça ya en los octavos de final de la Champions con todavía un partido por jugar.

Raphinha, en una contra de manual empezada por Ferran Torres, uno de los comodines del técnico alemán del Barça, puso el 4-5 en el marcador e hizo estallar de alegría a todos en la expedición azulgrana. Una remontada épica que dejó en susto los dos graves errores de Szczesny en la primera parte y que hizo estallar a un Benfica que no encajó bien la derrota, .

El partido empezó fuerte, con una ocasión para Lamine Yamal en el primer minuto y el 1-0 del Benfica en el minuto 2. Y en el 6’ Aursnes perdonó el segundo. Sin ser el escenario ideado por Hansi Flick, el Barça no le perdió el pulso al partido y Lewandowski, pese a empezar impreciso haciendo de pivote y pantalla, tuvo una buena segunda ocasión para los azulgranas, que buscaban el pase a octavos sin esperar al último partido. Y en ese camino hacia la remontada ayudó que el VAR viera un claro pisotón de Tomás Araújo a Balde dentro del área. Lewandowski superó al guardameta Trubin para empatar (1-1, 13’).

El Barça se hizo con el balón e intentó bajarle una marcha al duelo, pero dos acciones desafortunadas del portero polaco Wojciech Szczesny cambiaron todo. De un escenario en el que se buscaba el 1-2, con Trubin salvando a los suyos con una mano de grandes reflejos en un mano a mano con Gavi, se pasó al 3-1 y al ‘hat trick’ de un Pavlidis que llevaba tan sólo un gol en la Champions.

Primero, porque el griego recogió un balón rechazado para marcar a placer, a portería vacía, después de que Szczesny saliera tarde y mal a por un balón suelto al que llegó Balde. De hecho, el meta arrolló a su compañero y ambos, dolidos en el suelo, no pudieron ver el gol. Ocho minutos despúes, demostrando que las salidas no son lo suyo, el veterano portero cometió penalti, protestado pero validado por el VAR.

El partido se reanudó bajo una lluvia cada vez más intensa. Lamine Yamal, de rosca, no encontró el gol. La suerte se alió con el Barça cuando, en el minuto 64, un mal lanzamiento de Trubin dio en la cabeza de Raphinha, para anotar el 3-2. Volvió a complicarse el partido cuatro minutos después con un gol en propia puerta de Aráujo (4-2, 68’).

Pero el Barça en Europa es otro y lo demostró en la recta final. Lamine Yamal provocó un penalti que Lewandowski transformó en el 4-3 (78’) y un cabezazo de Eric Garcia puso el 4-4 (86’). El Barça no se conformaba con el empate y en la prolongación una excelente contra de Raphinha significó el 4-5 (96’) y el pase a octavos.

El Atlético de Madrid venció ayer por 2-1 al Bayer Leverkusen, con remontada incluida y con diez jugadores. Dos goles del argentino Julián Álvarez, el segundo en el minuto 90, acercan a los colchoneros a los octavos de final de manera directa. La expulsión de Barrios a los 25 minutos y el tanto de Hincapié en el añadido de la primera mitad ponían las cosas muy complicadas, pero el equipo de Simeone no desfalleció y tras empatar a los siete minutos de la reanudación por mediación de Julián Álvarez, otro tanto del argentino en el 90 selló una victoria épica.

En el resto de partidos, el Atalanta arrasó al Sturm Graz (5-0) y mantiene intactas sus opciones de acceder directamente a los octavos, a lo que aspira también el Mónaco después de su victoria sobre el Aston Villa (1-0), que se mantiene provisionalmente entre los ocho primeros. El Juventus, por su parte, dio un paso atrás al empatar sin goles en el campo del Club Brujas belga, mientras que el Liverpool sufrió para ganar al Lille (2-1) y seguir líder con pleno de victorias.

“No recuerdo una remontada así”

“Ha sido un partido muy loco. Lo más positivo es la mentalifad que hemos tenido. Es fútbol. No recuerdo una remontada así, es increíble”. Así valoró el técnico azulgrana Hansi Flick el triunfo de ayer, para añdir: “Ellos son muy buenos y nos han hecho defender muy profundo. En la segunda parte estuvimos mucho mejor y las sustituciones nos ayudaron”. Sobre Szczesny comentó: “¿Qué jugador no hace errores? Es normal. Ganamos juntos, perdemos juntos. Somos un equipo. Me ha gustado lo que he visto en la segunda parte”.

Incidentes en el túnel de vestuarios

Al final del partido se produjo un pequeño altercado en el túnel de vestuarios, donde algunos jugadores del Benfica insultaron a Raphinha. Se produjeron unas escenas de tensión que obligaron a la policía portuguesa a intervenir para que la trifulca no fuera a mayores. “Soy una persona que respeta a todos. Cuando salí, hubo gente que me insultó. Devolví los insultos, sé que no se debe hacer, pero al final nos calentamos todos. La parte del Benfica podía haberse contendido, si me respetan, yo respeto”, dijo Raphinha.

El Girona apura sus opciones hoy en Milán

El Girona visita hoy al AC Milan en San Siro (21.00), en la séptima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que el conjunto gerundense necesita sumar los tres puntos para mantenerse con opciones de entrar en los Play offs eliminatorios y poder alargar así el sueño europeo en su debut en la competición. Por su parte, el Real Madrid recibe al RB Salzburg (21.00) en un duelo clave para que los blancos confirmen su presencia entre los 24 primeros, tras una fase en la que han fallado demasiado.