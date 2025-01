Marc Garcia: "Ninguno de los dos equipos llegamos en nuestro mejor momento"

"Ninguno de los dos equipos llega en nuestro mejor momento, pero es un partido muy especial y que seguro que será dificilísimo". Así definió Marc Garcia, técnico del Lleida CF, el duelo de este domingo contra el Sant Andreu, el segundo clasificado, que perdió el liderato el domingo pasado y visita el Camp d'Esports inmerso en una dinámica similar a la del Lleida, con dos puntos de nuevo después del parón navideño por los tres que ha sumado el conjunto azul, ahora mismo sexto, a cuatro puntos del Sant Andreu y a cinco del líder.

Además, los dos equipos también coinciden en el hecho de ser dos de los clubes que están haciendo más movimientos en el mercado de invierno. El último por parte del Lleida ha sido la incorporación del mediapunta Joaquín Rodríguez, procediente del Villanovense después de haber estado a las órdenes de Marc Garcia en el Alzira. El técnico ha confirmado que "debutará el domingo" y lo ha definido como "un futbolista que no teníamos en la plantilla. Es un gran último pasador, que se mueve bien entre líneas y creo que es una pieza que nos faltaba, porque tenemos buenos constructores y buenos finalizadores y ahora fichamos a un gran futbolista".

El técnico también habló sobre las seis bajas que ha habido en el mercado de invierno, sobre las cuales dijo que "me gustaría pensar que no han encontrado su contexto. Es una lástima que se hayan tenido que marchar". Especialmente, valoró la salida de Juanan, un jugador que "venía con la idea de ser importante, pero que nunca ha acabado de tener el ritmo de competición para ser el futbolista que era, porque ha sido todo muy complicado y se ha lesionado tres veces".

Además, defendió que "tenemos que aceptar que nos hemos equivocado las dos partes e intentar encontrar una solución, aunque no sea plato de buen gusto". "Pensamos que la mejor solución era traer a un futbolista diferente, porque las cosas no han salido como queríamos y por eso actuamos. Yo creo que eso se de alabar, porque la alternativa era seguir adelante y no actuar, pero hemos intentado cambiarlo y después ya veremos si sale bien o no", añadió.

Sobre el mercado, apuntó que "la lesión de Buenacasa trastoca mucho los planes y estamos mirando la mejor manera de solucionarlo. Querríamos encontrar a alguien a delante, porque lo trajimos con la idea de poder jugar con dos puntas, pero es difícil encontrar algún agente libre y que los club dejen salir a los jugadores que nos interesan". "También estamos mirando si sale alguna cosa en medio del campo, pero lo que no haremos es fichar por fichar", ha concluido.

Sobre el Sant Andreu, Marc Garcia remarcó que "es un equipo con un modelo de juego súper reconocido y que últimamente está incorporando a jugadores a otro nivel, futbolistas con un caché mucho más elevado". Sin embargo, una vez más, dejó claro que "a mí siempre me gusta jugar contra este tipo de rivales, sueño partidos que me excitan mucho". Por último, ha destacado que "hasta mañana no sabremos si podemos contar o no con Naranjo", que se perdió el último partido por molestias en el tobillo, aunque se ha mostrado "optimista" sobre poder contar con él.