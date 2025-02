Superfichaje del Vila-sana

Fichaje de auténtico lujo para el Vila-sana. El equipo del Pla d’Urgell ha cerrado para la próxima temporada la incorporación de Aina Florenza (18-9-2002), una de las mejores jugadoras del mundo y estrella del Palau de Plegamans, club en el que, a sus 22 años, ha ganado 2 Champions, 4 Ligas, 1 Copa y una Supercopa. Internacional con España suma también dos campeonatos del Mundo y otros dos de Europa. “El Vila-sana es un club profesional y ahora quería un cambio de aires, ser profesional y aquí podré vivir del hockey”, explicaba ayer Florenza a este diario.

“Me quedan cosas por hacer y me gusta el proyecto del Vila-sana, porque es un club que ha apostado claramente por el hockey femenino, lo que creo que es muy importante”, añadía esta joven formada en el Mataró y que cumple su séptima temporada en el Palau de Plegamans.

“El proyecto del Vila-sana es a largo plazo y ahora se ha dado la oportunidad, ella tenía ganas de venir y nosotros de que viniera”, añadía el presidente del Vila-sana, Ramon Porta. “En 2021 vino Luchi Agudo, la mejor jugadora del mundo y ahora llega Aina, que también es la mejor del mundo. Con su fichaje queremos mantener el pabellón lleno, que el Vila-sana siga en lo alto y que las chicas de la base puedan aprender viendo a las mejores”. El club anunciará en breve un nuevo fichaje, Elsa Salvanyà, joven promesa también del Palau de Plegamans.

“Me ha costado dar el paso porque estoy muy bien en El Palau”, añadía Florenza. “Les dije a las compañeras que no me iba porque estuviera mal, las condiciones que me ofrece el Vila-sana son muy buenas. Era el momento de probarlo, soy joven y ahora lo puedo hacer. Ojalá ganemos títulos, que es por lo que lucharemos. Es un reto, un cambio de vida, pero vengo con muchas ganas e ilusión”, añadió.

El Alcoi, rival del Pons Lleida en los cuartos de final de la Copa

El Alcoi será el rival del Pons Lleida en los cuartos de final de la Copa del Rey, según determinó el sorteo que se celebró ayer en Calafell, que será sede de la competición entre el 6 y el 9 de marzo. El partido entre el Pons Lleida y el Alcoi será el que abrirá la competición el jueves día 6. Ese mismo día jugarán también Barcelona y Noia, mientras que el viernes día 7 se completarán los cuartos con los partidos Reus-Calafell y Liceo-Igualada. Las semifinales se jugarán el sábado día 8 y la final será el domingo día 9.Edu Amat dijo que “cualquiera de los rivales que nos podía tocar era difícil, aunque el Alcoi es el único ante el que no hemos puntuado” y añadió que “es un rival que por su forma de jugar nos cuesta, pero ahora de lo que se trata es de preparar bien el partido. Lo bueno es que jugamos el jueves y eso, si pasamos ronda, nos irá bien porque tendríamos un día más de descanso”. En caso de superar este partido, el rival del Pons Lleida en semifinales sería el vencedor del duelo entre el Barcelona, gran favorito, y el Noia.