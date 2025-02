Lleida acogerá un torneo para captar jugadores

La capital del Segrià acogerá entre el 26 y el 30 de junio el denominado Mundialito Draft, un torneo de captación de jugadores que contará con la participación de 24 equipos, a modo de selecciones de cada país, con los únicos requisitos que estén federados y que hayan nacido en 2006 y antes de esa fecha. Durante la competición, que se disputará entre los campos de la UE Balàfia y el Atlètic Segre, serán observados por directores deportivos, scoutings y agentes de futbolistas dándoles la posibilidad de que puedan fichar por clubes de categoría más alta que la que estén.

La iniciativa surgió de tres entrenadores leridanos, Jordi López ‘Mena’, Cristian Olivart y Eloy García, y del organizador de eventos deportivos Ramon Folguera. “La idea es dar visibilidad al futbol amateur. Este tipo de jornadas de captación de jugadores se ha hecho en formato entrenamientos, pero no en competición y es precisamente lo que quieren los ojeadores y directores deportivos: ver en acción a los futbolistas. Además, otra novedad es la de que los futbolistas jugarán por países, lo que da un aliciente añadido al evento”, explicó Jordi López.

“Como dice Jordi pensábamos que hay jugadores del perfil de Tercera RFEF y categorías catalanas que tienen cierto nivel para jugar en una categoría más alta y en sus actuales equipos se les exige mucho y la remuneración es muy poca. El Mundialito Draft pretende darles visibilidad y abrirles la posibilidad de progresar en su carrera”, añade Cristian Olivart. Eloy García remarca la idea de que “había jugadores que no veían salida. No tenían representante y no tenían la oportunidad de jugar en una categoría más alta si demostraban su valía. Por eso nuestro lema es ‘conectando talentos con cazatalentos’”.

Ramon Folguera, que ha participado en la organización de eventos como Barnaball que también servían para captar jugadores como fue el caso del marfileño Jean Marc Agnero cuando fichó por el Lleida, opina que “viene a ser un mercado futbolístico a final de temporada que pensamos que tiene mucho potencial”.

Seis grupos, rondas hasta la final y ‘repesca’ de futbolistas

El torneo se disputará con seis grupos de cuatro equipos cada uno, de los que se clasificarán los dos primeros y los cuatro mejores terceros. A partir de entonces se disputarán las sucesivas eliminatorias hasta llegar a la final.Los equipos estarán formados por 18 futbolistas, todos de la misma nacionalidad, pero habrá la posibilidad de que jugadores de las selecciones que vayan quedando eliminadas sean repescados por las que sigan en competición hasta un máximo de dos repescados por conjunto. Los futbolistas pagan una inscripción para participar con dos precios si incluye o no el hotel. Cada equipo vestirá con los colores de su selección, que le proporcionará la organización, aunque no podrán ser lógicamente las equipaciones oficiales.