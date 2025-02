“Quiero todos los títulos”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí aseguró ayer tras renovar hasta 2029 con el club blaugrana que está “orgulloso” de seguir ligado al club que le ha “dado todo” y que, de cara al futuro inmediato, quiere seguir sumando títulos al de la última Supercopa de España y obtener los frutos de su trabajo. “Mi objetivo era venir, disfrutar, jugar con esta camiseta que es la mejor del mundo, y después lo que venga ya será la sucesión de mi juego”, señaló en declaraciones facilitadas por el club. Según Sport, pese a prolongar dos años su contrato con el Barça (el anterior vínculo expiraba en 2027), su cláusula de rescisión se ha mantenido en 500 millones.

Cubarsí aseguró que tiene “toda la ambición del mundo” porque el club “te lo pide”. “Quiero ganar todos los partidos y ganar todos los títulos posibles y así lo intentaremos hacer. Siempre nos dejaremos la piel en el campo y queremos títulos”, reiteró el joven central de 18 años. “Estoy muy contento de renovar con el club de mi vida, el que me lo ha dado todo y que estemos juntos unos cuantos años más es un orgullo. Todo lo que me ha pasado son experiencias que estoy muy contento de que me hayan pasado”, se sinceró. Eso sí, el camino desde la cantera hacia la consolidación en el primer equipo “se ha hecho un poco corto”, admitió. “Pero los compañeros y todo el ‘staff’ me ayudan a ser el jugador que soy. Les doy las gracias”, dijo el gerundense. Con 18 años suma ya 60 partidos con el equipo desde que debutara el 18 de enero de 2024 en Salamanca en un partido de la Copa.