El AEM da un paso de gigante

El AEM consiguió ayer algo más que tres puntos en su duelo directo ante el Cacereño (1-0), en el que dio una nueva muestra de competitividad y resiliencia para ganar el partido con un tanto de Gestera diez minutos después de quedarse con diez por la expulsión de Laura Martí en el 59. El conjunto leridano dio un golpe encima de la mesa con tres puntos que le permiten ganarle el ‘average’ a su rival y con ello arrebatarle la penúltima plaza de play off pese a estar empatados a puntos, además de abrir una brecha de siete puntos sobre el primer equipo fuera del play off, Osasuna, que empató ayer en Getafe (1-1).

Pero además, el equipo leridano reafirmó que en el Recasens es un magnífico encajador de golpes y que cuanto más complicada se pone la situación, más afila los cuchillos para reivindicarse. Las de Rubén López mantuvieron la cabeza fría para recomponerse tras la expulsión y lograron, por segunda vez esta temporada –la otra fue ante el Logroño (3-1)– una victoria en inferioridad, la tercera seguida en casa, ayer ante un rival que encadenaba siete partidos ligueros sin perder y que el martes cayó en la prórroga en Copa ante el potente Atlético de Madrid.

No cometer errores y no arriesgar. Estas eran las dos premisas con las que ambos equipos afrontaban un duelo que les ponía frente al espejo. El AEM armó el centro del campo con Noe Fernández, Palacios e Inés para hacer frente a los constantes balones aéreos, que debían ganar para que el ataque formado por Marina, Gestera y Abril aportara criterio para generar ocasiones o forzar faltas.Tras una primera mitad de parte con llegadas muy tímidas, Palacios fue la primera en probar suerte con un tiro lejano al que le faltó potencia para que Delia no lo sacara de la escuadra.

Justo después, Peñalver marcó a la salida de una falta lateral, pero su gol fue anulado por fuera de juego. La réplica visitante llegó en el 35, en una internada de Yorlandiz que obligó a intervenir a Laura Martí que se hizo enorme en su salida.

Tras un último intento de Abril, el AEM se fue al descanso reforzado, pese al 0-0 con el que también acabó el duelo de la primera vuelta, y regresó con un ritmo más elevado, aunque solo un intento de Gestera significó un peligro real (52’). Sin embargo, estuvo a punto de tirarlo todo por la borda en el 59, cuando Peñalver trató de filtrar un pase en salida de balón y se lo regaló a Montilla, cuya intercepción le valió para plantarse sola ante una Laura Martí que salió para achicar espacios fuera del área. La atacante pudo definir, pero lo hizo de forma horrible y Vero Herrera sacó el balón antes de que alcanzara la portería, pero tras su remate fue derribada por la meta de Guissona, que fue expulsada con roja directa.

Inés fue la sacrificada para que María Mon, tras su buen papel en las Copas, debutara en Liga y viera como la propia Montilla mandaba fuera la falta que propició la expulsión. Pero el conjunto leridano anduvo listo y, antes de que el rival pudiera adaptarse a la situación, siguió apretando hasta que en el minuto 69 anotó el 1-0. Tras una falta lateral rechazada por la defensa, el balón cayó en Abril en la frontal del área. La leridana tiró un sombrero y le entregó la pelota a Noe Fernández, que abrió a la derecha para que Marina pusiera un centro templado que Gestera cabeceó a la perfección al fondo de la red (1-0).

Con el gol, el Cacereño empezó a someter al AEM acumulando atacantes, pero las leridanas supieron sufrir a la perfección, sin conceder ninguna ocasión con una gran actuación defensiva e incluso encontrando una clara ocasión para que Gestera hiciera su doblete en un ataque rápido que culminó fuera (86’), lo que le otorgó un extra de emoción a los minutos finales que el AEM gestionó bien para sumar tres puntos de oro.

El entrenador del AEM, Rubén López, le dio una gran importancia a la victoria porque “tal como está la categoría, todo se puede resolver por cualquier detalle y ganar el ‘average’, además de superar al Cacereño en la tabla, es muy importante, sobre todo por las sensaciones”.

En ese aspecto, celebró que “hoy he visto a mi AEM, al equipo que me gusta, con personalidad, aunque no hemos generado las ocasiones que hubiéramos podido” y se mostró especialmente orgulloso por “cómo se ha recompuesto el equipo después de la expulsión, incluso teniendo la opción de marcar el 2-0 con una menos ante un rival complicado, que te obliga a estar al cien por cien”.

En esa línea, apuntó que “todos los partidos contra el Cacereño son iguales, se pueden decantar en cualquier acción aislada. Hoy hemos cometido un error y no lo hemos pagado de milagro”. Además, dijo que “los dos últimos partidos suponen mucho a nivel anímico, porque empatamos ante el Atlético B en el 90 sin hacer un buen partido y hoy ganamos con una menos”.

Por su parte, Andrea Palacios declaró que “ha sido una victoria de equipo y que marca un punto de inflexión”. “Cuando nos hemos quedado con diez, la sensación era de que íbamos a sacar adelante el partido y esto demuestra que el equipo está unido”, añadió una de las capitanas, que quiso hacer una mención especial para María Mon: “Ha salido con el partido complicado y lo ha hecho muy bien, lo que demuestra que todas aportamos y estamos enchufadas”.